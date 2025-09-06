Atenție, călători! Funcționalitate limitată la vamă în noaptea de 8 septembrie. Vor avea loc lucrări de mentenanță

12:55

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va reuși, pentru că cetățenii își doresc libertate și un viitor european. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, alături de un reprezentant al băncii rusești PSB – instituție vizată de sancțiuni internaționale și acuzată că ar finanța coruperea alegătorilor din Moldova, transmite MOLDPRES.