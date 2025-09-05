Noua ambasadoare a UE și-a început oficial mandatul în Republica Moldova

13:45

Republica Moldova face pași concreți spre integrarea în lanțul valoric al Uniunii Europene și are nevoie de investitori pe termen lung care să contribuie la dezvoltarea economiei naționale, a declarat Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor în cadrul unei conferințe dedicate valorificării oportunităților de investiții în țara noastră. La evenimentul care a reunit la Digital Park reprezentanți ai comunității de afaceri a participat și comisara europeană pentru extindere Marta Kos care a subliniat sprijinul financiar al UE pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.