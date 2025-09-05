Noua ambasadoare a UE și-a început oficial mandatul în Republica Moldova
Radio Chisinau, 5 septembrie 2025 20:20
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul, transmite IPN.
Acum 15 minute
20:45
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliile locale în unele localități din data de 16 noiembrie 2025.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:55
VIDEO | Ce au ridicat oamenii legii în urma perchezițiilor desfășurate la afiliații lui Șor # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unor cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
19:35
Consilierii agricoli din țară vor putea identifica nevoile, dificultățile și resursele necesare într-un chestionar lansat de autorități # Radio Chisinau
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat un chestionar adresat consilierilor agricoli din întreaga țară, transmite MOLDPRES.
19:15
Ministra pentru afaceri europene a Ciprului: R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean înghețat # Radio Chisinau
Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană în pofida conflictului transnistrean înghețat, potrivit ministrului pentru afaceri europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna. Declarația a fost făcută de oficialul cipriot în cadrul unui interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1, citat de IPN.
Acum 4 ore
18:55
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, inaugurată după modernizare completă (FOTO) # Radio Chisinau
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată oficial astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical de ultimă generație. Evenimentul a avut loc în prezența ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, a reprezentanților Ambasadei României în Republica Moldova, precum și a conducerii și personalului medical al instituției.
18:25
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, în dialog cu comisara europeană Marta Kos despre viitorul european al Republicii Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a primit astăzi, la Reședința Mitropolitană, vizita oficială comisarei europeane pentru extindere, Marta Kos. Discuția bilaterală s-a concentrat asupra parcursului european al țării, asupra provocărilor acestuia, dar și asupra oportunităților pe care Uniunea Europeană le oferă cultelor religioase, în special în domeniul protejării libertății religioase, al finanțării proiectelor de conservare și promovare a patrimoniului cultural și bisericesc și al consolidării unui rol activ al Bisericii în viața societății.
18:00
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat Partidul „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis în ședința de astăzi să înregistreze Partidul „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare sub rezerva revocării dacă se vor constata ulterior ilegalități pe listele de candidați.
17:40
Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
„Mii” de soldați occidentali ar putea fi dislocați în Ucraina, în cadrul garanțiilor de securitate oferite de aliați Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
17:20
Marta Kos: Biserica se bucură de cea mai mare încredere, de aceea este importantă pentru UE # Radio Chisinau
Biserica este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, întrucât noi apreciem diversitatea — a națiunilor, limbilor, religiilor — și acest principiu este un adevăr pe care îl transmitem și în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, în cadrul vizitei sale de astăzi la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni, transmite IPN.
17:05
Sprijin financiar de peste 39 de milioane de lei pentru 66 de companii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un număr de 66 de companii din Republica Moldova au beneficiat de granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin care va stimula investiții de 64,6 de milioane de lei în economia națională. Fondurile sunt accesate prin mai multe programe gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Acum 6 ore
16:40
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției # Radio Chisinau
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, transmite MOLDPRES.
16:25
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut recent într-un dosar penal pentru spălare de bani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN.
15:55
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori (VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în țara noastră. Ceremonia oficială a avut loc la Președinție și marchează începutul mandatelor diplomatice ale noilor reprezentanți ai statelor și organizațiilor respective în Republica Moldova.
15:40
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg.
15:20
Spania se numără printre primii zece parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană, ocupând locul nouă între statele membre ale UE și poziția paisprezece la nivel mondial. În anul 2024, volumul comerțului bilateral dintre cele două țări a atins valoarea de 168,9 milioane de dolari SUA, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al Republicii Moldova. Totuși, comparativ…
15:00
O tragedie de proporții a fost evitată, joi seara, când o butelie cu gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 de metri pătrați și o încăpere auxiliară de 80 de metri pătrați au fost distruse, transmite MOLDPRES.
Acum 8 ore
14:40
„Concours Mondial de Bruxelles” | Peste 1000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi degustate în orb la Chișinău (FOTO) # Radio Chisinau
Chișinăul găzduiește, începând de astăzi una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale – Concours Mondial de Bruxelles, componenta vinurilor spumante. În jur de 1050 de mostre vinuri spumante din 29 de țări vor fi degustate în orb de către experți internaționali, timp de trei zile cât va dura evenimentul, transmite Radio Chișinău.
14:25
ELECTORALA 2025 | CSJ își anulează decizia. CEC va reexamina dosarul de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” # Radio Chisinau
Cererea de înregistrare a Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare va fi reexaminată de către Comisia Electorală Centrale. Aceasta după ce un alt complet de judecători de la Curtea Supremă de Justiție a emis o nouă decizie în litiul formațiunii cu CEC, transmite IPN.
14:05
Analiză: Candidatele la parlamentare raportează venituri cu peste 30% mai mici decât bărbații candidați # Radio Chisinau
Candidatele femei la alegerile parlamentare din 28 septembrie declară venituri medii cu aproape 33 la sută mai mici decât candidații bărbați, arată o analiză prezentată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Potrivit autorilor analizei, această discrepanță financiară ar putea influența capacitatea femeilor de a participa eficient în procesul electoral și de a se poziționa pe locuri eligibile pe listele partidelor, transmite Radio Chișinău.
13:45
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos: Republica Moldova ar trebui să se axeze pe reformarea justiției și lupta anticorupție, pentru a crea un mediu sigur pentru investiții # Radio Chisinau
Republica Moldova face pași concreți spre integrarea în lanțul valoric al Uniunii Europene și are nevoie de investitori pe termen lung care să contribuie la dezvoltarea economiei naționale, a declarat Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor în cadrul unei conferințe dedicate valorificării oportunităților de investiții în țara noastră. La evenimentul care a reunit la Digital Park reprezentanți ai comunității de afaceri a participat și comisara europeană pentru extindere Marta Kos care a subliniat sprijinul financiar al UE pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.
13:30
La ediția din acest an a Festivalului Pădurilor, care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița, Ecopresa reia campania de colectare de fonduri pentru împădurirea Republicii Moldova. Astfel, participanții festivalului sunt invitați să cumpere bilete de pe iTicket, fiecare dintre acestea urmând a fi „transformate” într-un copac plantat. Totuși, accesul la festival rămâne gratuit.
13:10
OAMENI ȘI IDEI | Directorul Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică: „Bookfest 2025 consolidează relația culturală dintre Republica Moldova și România” # Radio Chisinau
„Bookfest 2025 are cel mai consistent program dintre toate edițiile organizate de până acum la Chișinău și îi aduce pe cei mai spectaculoși autori. Bookfest a devenit, în timp, un spațiu de întâlnire între autori și editori din România și Republica Moldova”, a declarat directorul executiv al Asociației Editorilor din România (AER), Mihai Mitrică, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
Acum 12 ore
12:55
Speakerul Igor Grosu, după apariția lui Șor în videoconferință cu Putin: „Pericolul este clar: toți candidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor” # Radio Chisinau
Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va reuși, pentru că cetățenii își doresc libertate și un viitor european. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce oligarhul fugar Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, alături de un reprezentant al băncii rusești PSB – instituție vizată de sancțiuni internaționale și acuzată că ar finanța coruperea alegătorilor din Moldova, transmite MOLDPRES.
12:35
Serghei Cotelinic a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al CFM # Radio Chisinau
Agenția Proprietăți Publice (APP) anunță că concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Căii Ferate din Moldova a fost finalizat, câștigător al acestuia fiind Serghei Cotelinic.
12:20
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 6 – 8 septembrie.
12:05
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton # Radio Chisinau
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care se desfășoară în orașul Gyor din Ungaria, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
11:45
Dorin Recean anunță că SFS va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, în termen de 2 zile de la identificare # Radio Chisinau
Astăzi, 5 septembrie, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean.
11:20
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova. Avocatul Rogac confirmă # Radio Chisinau
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN.
11:10
VIDEO | Percheziții la organizația criminală „Kitaeț”. Oamenii legii au ridicat bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că au fost ridicate bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv trei automobile de lux, bani, telefoane mobile și muniții, după descinderile efectuate de oamenii legii la domiciliile și automobilele unor persoane implicate în activitățile organizației criminale „Kitaeț”.
10:55
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că serviciul digital de depunere online a cererilor pentru susținerea examenelor auto, atât proba teoretică, cât și practică, este disponibil și pentru subdiviziunile ASP din municipiile Soroca și Comrat.
10:35
Exerciții cu focuri de armǎ și explozii la Buiucani, desfășurate de polițiștii BPDS „Fulger”. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu răspândească informații false # Radio Chisinau
Poliția Națională informează că astăzi, 5 septembrie, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, din cadrul IGP, vor susține testul „Bereta Neagrǎ”, în cadrul căruia mascații își testează capacitățile și abilitățile fizice, implicând inclusiv focuri de armǎ și explozii.
10:15
Consiliul Național al Audiovizualului de la București semnalează că România și Republica Moldova sunt atacate informațional de Rusia # Radio Chisinau
Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului de la București, afirmă că România și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia.
10:00
Frontiera de stat, traversată de aproape 67 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câte persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66 822 de traversări.
09:40
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, Invest Moldova, a semnat astăzi, 4 septembrie, un Memorandum de Cooperare și Participare cu TIASI – Inițiativa MetaCluster pentru Inovație și Aerospațiu, coordonată din Canada. Prin această aderare, Moldova devine a 10-a țară participantă, integrându-se într-o rețea internațională care include Canada, Uniunea Europeană, Ucraina și țările MENA (Middle East and North Africa)
09:25
Cine ar fi fost pregătit să o înlocuiască pe Maia Sandu dacă rușii ar fi ajuns la Chișinău? (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre avalanșa dezinformărilor propagate pe TikTok cu ajutorul inteligenței artificiale și despre noile anchete privind finanțarea ilegală a partidelor de către gruparea Șor. Jurnaliștii rețin acuzațiile privind legăturile lui Ion Ceban cu politehnologii ruși și vizita sa controversată la Moscova, dar și dezvăluirile lui Ion Sturza despre scenariul rusesc de ocupare a Chișinăului și întrebarea deschisă: cine ar fi fost pregătit să o înlocuiască pe Maia Sandu în cazul unei invazii.
09:05
A treia zi cu percheziții matinale în această săptămână: Oamenii legii au descins „în noi locații”, vizând coruperea electorală # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins, astăzi, 5 septembrie, cu percheziții în noi locații, aceasta fiind a treia zi consecutivă în care oamenii legii efectuează descinderi pe faptul coruperii electorale.
08:45
Republica Moldova întâlnește Israelul în al 4-lea meci al tricolorilor în calificările pentru Mondiale # Radio Chisinau
Naționala Moldovei va întâlni astăzi, 5 septembrie, selecționata Israelului, în cel de-al patrulea meci al tricolorilor în campania de calificare la Cupa Mondială 2026. Într-o conferință de presă susținută ieri, selecționerul Serghei Cleșcenco a declarat că, după trei înfrângeri, toți jucătorii sunt pregătiți și motivați să obțină un rezultat care să justifice încrederea suporterilor, transmite IPN.
08:25
Euro și dolarul se scumpesc ușor. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 5 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 48 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 71 bani.
08:05
Republica Moldova va avea parte de un sfârșit de săptămână cu vreme frumoasă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 5 septembrie, cerul se va menține mai mult senin și fără ploi pe întreg teritoriul țării.
Acum 24 ore
21:05
Coaliția de Voință, din care fac parte peste 30 de țări, reunite pentru susținerea Kievului în fața agresiunii rusești, s-au întrunit astăzi la Paris, pentru a discuta cum poate fi instaurată pacea justă în țara atacată de Rusia și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, după încetarea războiului, transmite IPN.
Ieri
20:45
Ministerul Afacerilor Interne și GS Fundation își extind parteneriatul până în 2027 # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Interne și GS Foundation vor continua colaborarea în cadrul proiectului „Consolidarea securității și a capacităților administrative”, care a fost extins până în martie 2027. Acordul adițional, semnat astăzi, 4 septembrie, prevede modernizarea sistemului afacerilor interne prin digitalizarea arhivei electronice, dezvoltarea capacităților de management de proiect și consolidarea utilizării dronelor în securitatea civilă.
20:25
Misiunea preelectorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în vizită la Parlament. Igor Grosu: „Este important să avem cât mai mulți observatori” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se află zilele acestea în vizită, în Republica Moldova cu scopul de a evalua campania electorală și climatul politic din țară în preajma scrutinului parlamentar.
19:45
ELECTORALA 2025 | Maia Sandu, întrevedere cu organizațiile internaționale de observare a alegerilor. Președinta a cerut „o monitorizare amplă” a scrutinului parlamentar # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO).
19:25
Ministerul Educației anunță turul III al Concursului național de repartizare a absolvenților în funcții didactice vacante # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea turului III al Concursului național de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, ediția 2025. Înscrierile sunt deschise până la 21 septembrie, iar procedura se face online printr-un formular disponibil pe pagina ministerului.
19:15
VIDEO | Două persoane afiliate organizației criminale „Șor”, reținute în urma perchezițiilor din nordul țării # Radio Chisinau
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de joi în mai multe localități din nordul Republicii Moldova. Inspectoratul General al Poliției (IGP) precizează că un grup de persoane, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:05
În clădirea Parlamentului s-a produs un scurtcircuit. Inspectoratul pentru Situații de Urgență informează că pompierii au intervenit după ce sistemul antiincendiar s-a declanșat și în interior a fost semnalat fum. Nimeni nu a avut de suferit, iar persoanele aflate în clădire au fost evacuate, transmite IIN.
19:00
Șeful NATO avertizează că Rusia este o „forță destabilizatoare” pentru Europa și întreaga lume: „Rusia și China produc arme într-un ritm amețitor” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa, numind această țară o „forță destabilizatoare” pentru continent și pentru întreaga lume, transmite Agerpres.
18:25
VIDEO | Poliția Națională anunță modificări în sistematizarea traficului rutier din Chișinău, pentru evitarea ambuteiajelor în orele de vârf # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că a aplicat modificări în sistematizarea traficului rutier din orașul Chișinpu pentru fluidizarea circulației rutiere și evitarea ambuteiajelor în orele de vârf.
18:05
Daniel Vodă: Guvernul respinge falsurile despre „dezastrul economic”, datele arătând un record de întreprinderi noi # Radio Chisinau
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a comentat astăzi o analiză publicată de expertul economic Stas Madan, care contrazice narativele privind un așa-zis „dezastru economic” în Republica Moldova. Oficialul a subliniat că datele statistice confirmă o creștere constantă și semnificativă a numărului de întreprinderi noi, ceea ce reflectă vitalitatea mediului de afaceri, transmite MOLDPRES.
