Vadim Ghimbovschi a obținut medalia de bronz la Campionatul European de judo U-21

Chișinăul găzduiește, începând de astăzi una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale – Concours Mondial de Bruxelles, componenta vinurilor spumante. În jur de 1050 de mostre vinuri spumante din 29 de țări vor fi degustate în orb de către experți internaționali, timp de trei zile cât va dura evenimentul, transmite Radio Chișinău.