Atenție, consumatori! Astăzi, 5 septembrie vor avea loc întreruperi de curent în Chișinău și în alte localități

Federația Rusă nu este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina, după încetarea războiului. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe pe tema securității, organizată la Praga, transmite IPN. „Nu are de ce să […]