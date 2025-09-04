Coaliția de Voință oferă garanții de securitate Ucrainei, după oprirea războiului

17:10

Uniunea Europeană sprijină ferm drumul european al Republicii Moldova, dar viitorul aderării depinde de continuitatea reformelor și susținerea democratică internă, a declarat astăzi, 4 septembrie, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, care se află într-o vizită oficială la Chișinău. Într-o conferință de presă comună cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasinov, oficialul european a afirmat că Republica Moldova a înregistrat un progres de „zece ori mai rapid” în realizarea reformelor comparativ cu ultimele trei decenii, iar aderarea la Uniunea Europeană până în 2028 este un obiectiv realizabil.