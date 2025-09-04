CSM anunță concurs pentru selectarea unui reprezentant al societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor

11:40

Până în acest moment, autoritățile de la Chișinău nu au fost informate cu privire la existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului produs la un funicular din Lisabona, soldat cu cel puțin 15 morți. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației prin intermediul Ambasadei din Portugalia, transmite IPN.