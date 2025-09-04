Trump se declară în continuare decis să obțină un acord de pace între Rusia și Ucraina

13:25

Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor.