Trump se declară în continuare decis să obțină un acord de pace între Rusia și Ucraina
Radio Chisinau, 4 septembrie 2025 13:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat CBS News.
• • •
Acum 10 minute
13:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat CBS News.
Acum 30 minute
13:25
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin: „Sistemul MD–ALERT va fi complet funcțional până la sfârșitul anului 2027” # Radio Chisinau
Sistemul MD–ALERT va fi complet funcțional până la sfârșitul anului 2027. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru MOLDPRES.
Acum o oră
13:05
Dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor, discutate de Marta Kos și premierul Dorin Recean (FOTO) # Radio Chisinau
Dezvoltarea afacerilor, atragerea investițiilor și stimularea economiei au fost temele principale abordate în cadrul întrevederii dintre Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și premierul Dorin Recean. Întâlnirea s-a desfășurat în contextul vizitei oficiale a Comisarei la Chișinău și a vizat în mod special Planul de creștere economică pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut de Uniunea Europeană.
Acum 2 ore
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 5 septembrie.
12:30
Ziarul de Gardă | Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” (Video) # Radio Chisinau
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.
12:15
Incendiu de proporții în raionul Rîșcani. Trei sute de animale au fost salvate dintr-un adăpost mistuit de flăcări (FOTO) # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 4 septembrie într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. 300 de capre au fost salvate de către pompieri.
Acum 4 ore
11:40
Precizările MAE privind posibila implicare a cetățenilor R. Moldova în accidentul de la Lisabona # Radio Chisinau
Până în acest moment, autoritățile de la Chișinău nu au fost informate cu privire la existența unor cetățeni moldoveni printre victimele accidentului produs la un funicular din Lisabona, soldat cu cel puțin 15 morți. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației prin intermediul Ambasadei din Portugalia, transmite IPN.
11:25
Marta Kos s-a întâlnit cu Maia Sandu. Comisara europeană a felicitat R. Moldova pentru progresele în drumul spre aderarea la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos s-a întâlnit cu Președinta Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău. ficiala europeană a felicitat Republica Moldova pentru progresele rapide și substanțiale realizate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
11:05
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de pericol pentru Europa”. La Paris se reunește Coaliția Voinței # Radio Chisinau
Președintele francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, vor co-prezida, în 4 septembrie 2025, la Palatul Elysée, în prezența președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o reuniune a "Coaliției de voință", care cuprinde țările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Președintele României, Nicușor Dan, participă în format de videoconferință. De la Moscova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus anunță că Rusia vede garanțiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanții de pericol” pentru Europa.
10:50
Ministerul Finanțelor a desfășurat sesiunea de simulare finală pentru screening-ul bilateral aferent Capitolului 33: Prevederi financiare și bugetare # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor a desfășurat ieri, 3 septembrie, sesiunea de simulare finală pentru screening-ul bilateral aferent Capitolului 33: Prevederi financiare și bugetare parte esențială a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Capitolul 33 va încheia sesiunile de screening bilateral cu Comisia Europeană, ultima fiind programată pentru 22 septembrie 2025, la Bruxelles.
10:30
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu ziua de astăzi. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a efectuat finanțările în acest sens, transmite IPN.
10:10
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de propagandă în R. Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre cum Organizația „Evrazia”, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova și în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, a fost ținta unui atac cibernetic. De asemenea, jurnaliștii mai relatează despre instrumentele Kremlinului pentru mobilizarea electoratului pro-rus în contextul alegerilor parlamentare.
09:55
Cetățenii Republicii Moldova pot călători de astăzi, 4 septembrie, fără viză în Emiratele Arabe Unite # Radio Chisinau
Începând de astăzi, 4 septembrie, cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite, ca urmare a Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize.
Acum 6 ore
09:40
Festivalul „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” a fost lansat la Chișinău și Bălți # Radio Chisinau
Cea de-a doua ediție a Festivalului „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” a fost lansat la Chișinău și Bălți, reunind publicul în jurul patrimoniului cultural evreiesc, al muzicii, teatrului, gastronomiei și dialogului intercultural, informează MOLDPRES.
09:25
Extinderea UE și susținerea pentru Republica Moldova, discutate la București de Nicușor Dan și președintele Consiliului European, António Costa # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa. Într-o conferință de presă comună după întrevederea avută, Nicușor Dan a precizat că printre temele discutate s-a aflat și cea a negocierilor viitoare pe bugetul Uniunii Europene.
09:00
ANRE a aprobat modificări la regulile pieței energiei electrice, consolidând securitatea energetică a țării # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de ieri modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), adaptând cadrul de reglementare la realitățile actuale ale sectorului și la standardele europene, transmite MOLDPRES.
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 4 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 44 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
08:30
FOTO, VIDEO | Accident catastrofal în Lisabona. Cel puțin 15 morți după ce un celebru funicular din oraș a deraiat. Portugalia declară joi zi de doliu național # Radio Chisinau
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în Lisabona, capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puțin 15 morți și în jur de 18 răniți, potrivit Reuters. În context, autoritățile au declarat zi de doliu național în Portugalia.
08:25
08:10
VIDEO | Percheziții în nordul țării: Ofițerii INI și procurorii au descins într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani # Radio Chisinau
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, la primele ore ale dimineții, cu peste 40 de percheziții în nordul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.
08:05
Acum 24 ore
21:05
Republica Moldova și Uzbekistan au stabilit contingentul de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri în anul 2026 # Radio Chisinau
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurate la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025. Astfel, au fost confirmate 300 autorizații pentru transport bilateral și tranzit și 60 autorizații pentru transport în/din țări terțe.
20:45
Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030, aprobat de Guvern # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 3 septembrie, Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical.
20:25
Cetățenii Republicii Moldova care pleacă în Israel au nevoie de autorizație ETA-IL și pașaport valabil pe minimum 3 luni # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Israel trebuie să dețină un pașaport valabil cel puțin 90 de zile după intrarea în țară și o autorizație electronică de călătorie ETA-IL. Cerințele au fost anunțate de Ambasada Moldovei la Tel Aviv, pe baza informațiilor transmise de autoritățile israeliene, transmite IPN.
20:05
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat analiza integrității financiare a adjunctului procurorului general, Sergiu Russu, și a propus promovarea acestuia în evaluarea externă.
19:50
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat observatori de la Uniunea Juriștilor și Promo-LEX pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au aprobat modificări la cererile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Partidului Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” și au acreditat mai mulți observatori din partea Uniunii Juriștilor și Promo-LEX.
19:25
Se extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # Radio Chisinau
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern, care prevede extinderea listelor beneficiarilor eligibili.
19:05
Traficul aerian din Republica Moldova va fi monitorizat printr-un sistem de performanță european # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul privind instituirea unui sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și de navigație aeriană. Documentul are drept scop alinierea la cerințele Uniunii Europene și introduce un cadru de evaluare și monitorizare a modului în care sunt gestionate zborurile, având ca obiectiv principal asigurarea siguranței pasagerilor și îmbunătățirea calității serviciilor din domeniul aviației civile.
18:45
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat lista candidaților Partidului NOI, după ce în urmă 10 zile a fost respinsă # Radio Chisinau
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului Noua Opțiune Istorică pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a respins-o acum 10 zile. Decizia de astăzi vine în urma unei hotărâri favorabile pronunțate de Curtea de Apel în favoarea formațiunii NOI, transmite IPN.
18:25
Energocom schimbă strategia de achiziție a gazelor. Precizările directorului întreprinderii # Radio Chisinau
Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută de către directorul general interimar al întreprinderii „Energocom”, Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice”, transmite MOLDPRES.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:45
ELECTORALA 2025 | Daniel Vodă atenționează cetățenii să se informeze din surse oficiale și să voteze onest la alegeri: „Nu vom permite ca democrația să fie vândută” # Radio Chisinau
Federația Rusă își intensifică acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova pentru a-i deturna parcursul european în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, atenționează purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
17:30
Cristian-Leon Țurcanu, la deschiderea Bookfest: „Într-un spațiu în care suntem asaltați de informații contradictorii, avem nevoie de cunoaștere pentru a recunoaște adevărul” # Radio Chisinau
Astăzi, 3 septembrie, la Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a subliniat că a fost „deosebit de onorat” să participe la cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte de la Chișinău.
17:15
Șor ar fi alocat 100 de milioane de dolari în 2025 pentru proiecte în țările CSI, inclusiv Republica Moldova # Radio Chisinau
În anul 2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru reiese din documente interne ale „grupului Șor”, care au ajuns în spațiul public în urma unui atac cibernetic de amploare asupra conturilor asociate infrastructurii sale.
16:50
Chișinăul nu a cerut extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu. Ministra Justiției vine cu detalii # Radio Chisinau
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat de ce autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia. Ea a menționat că în privința acestuia nu au existat hotărâri privind darea în căutare internațională, măsuri preventive sub formă de arest sau sentințe de condamnare care ar fi impus executarea imediată, comunică MOLDPRES.
16:30
DOSAR TRANSNISTREAN | Oazu Nantoi: Malul stâng al Nistrului este un instrument al Federației Ruse pe care va încerca că-l folosească în perspectiva alegerilor din 28 septembrie (Audio) # Radio Chisinau
Regimul de la Tiraspol s-a instaurat prin violență, ghidat de la Moscova, amintește expertul în problema transnistreană Oazu Nantoi. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chi;in[u că situația de securitate din Republica Moldova și dosarul transnistrean va depinde de evoluția și deznodământul războiului din Ucraina. Oazu Nantoi a atenționat că Federația Rusă va încerca să folosească regimul de la Tiraspol pentru a influența alegerile din 28 septembrie.
16:25
La Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Maia Sandu: „Cartea este una dintre cele mai sigure căi spre adevăr” (FOTO) # Radio Chisinau
Astăzi, 3 septembrie, la Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezentă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat importanța culturii și a lecturii în vremuri marcate de provocări.
16:10
Mitropolia Basarabiei reafirmă interdicția privind implicarea clerului în viața politică, care reamintește hotărârile sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române (1996, 2000, 2004, 2008, 2016 și 2020), care interzic arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.
15:50
Experți, la 34 de ani de la crearea Armatei Naționale: „Neutralitatea unui stat nu elimină obligația de a menține forțe armate credibile pentru apărarea suveranității” # Radio Chisinau
La 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, experții în securitate subliniază că neutralitatea RepUBLICII Moldova nu exclude necesitatea unor forțe armate funcționale. Ei atrag atenția că investițiile în domeniul apărării reprezintă o garanție a securității Republicii Moldova, nu o militarizare, transmite Radio Chișinău.
15:35
VIDEO | „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Poliția Națională lansează campania națională de prevenire a corupției electorale # Radio Chisinau
În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, care are loc în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță despre lansarea campaniei naționale de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, care are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect.
15:15
Afganistanul a fost zguduit de un nou cutremur. Bilanțul victimelor depășește 1.400 de morți # Radio Chisinau
Un nou seism cu magnitudinea 5,5 a zguduit Afganistanul la două zile după primul cutremur major, produs în aceeași regiune. Autoritățile anunță că numărul morților a depășit deja 1.400, însă bilanțul ar putea crește semnificativ, transmite MOLDPRES.
14:55
14:35
Guvernul a aprobat lista actualizată drumurilor naționale și locale din Republica Moldova # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi lista actualizată a drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor.
14:15
Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar al municipiului Chișinău pe durata campaniei electorale # Radio Chisinau
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, confirmă că și-a suspendat activitatea din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Informația a fost anunțată de edil în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
14:00
R. Moldova își va putea recupera bunurile provenite din activități ilicite. Ministra Justiției: „Acest proiect va spori încrederea cetățenilor în sistemul justiției” # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 care prevede activități menite dă faciliteze interacțiunea pacienților cu sistemul medical. De asemenea, executivul a examinat o inițiativă de eficientizare a administrării rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional, precum și un proiect care vizează recuperarea bunurilor infracționale, transmite Radio Chișinău.
Ieri
13:40
„Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană”. Mesajul transmis de Nicușor Dan la deschiderea Salonului internațional de Carte Bookfest # Radio Chisinau
Astăzi, la Chișinău, a avut loc deschiderea Salonului Internațional de Carte Bookfest, ediția VIII-a, eveniment derulat sub Înaltul Patronaj al președinților Maia Sandu și Nicușor Dan. Cu acest prilej, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj , în care arată că, în contextul relațiilor privilegiate pe care România și Republica Moldova le cultivă, Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană.
13:25
Canale de Telegram asociate grupării Șor, sparte. Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Acum sunteți pe cont propriu” # Radio Chisinau
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor.
13:10
12:50
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pentru ca pacea să dăinuie, ea trebuie protejată zi de zi, inclusiv printr-o armată capabilă și modernă” (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj la 34 de ani de la înființarea Armatei Republicii Moldova. În mesajul său, șefa statului a subliniat că țara noastră „are nevoie de o apărare antiaeriană eficientă, de o reziliență cibernetică și energetică solidă și de măsuri care să protejeze infrastructura critică a țării”.
12:40
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face # Radio Chisinau
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
