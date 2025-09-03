Adjunctul procurorului general a promovat evaluarea externă

19:45

Bursa de Valori București (BVB) ar putea contribui cu 400.000 euro la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova, cu opțiunea de a adăuga ulterior încă 200.000 euro. În faza inițială, BVB va deține 31% din acțiunile bursei, dar această cotă ar putea scădea la 13% dacă nu va participa la majorarea de capital sau să urce până la 20% dacă va subscrie suma suplimentară.