Cetățenii Republicii Moldova care pleacă în Israel au nevoie de autorizație ETA-IL și pașaport valabil pe minimum 3 luni
Radio Chisinau, 3 septembrie 2025 20:25
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Israel trebuie să dețină un pașaport valabil cel puțin 90 de zile după intrarea în țară și o autorizație electronică de călătorie ETA-IL. Cerințele au fost anunțate de Ambasada Moldovei la Tel Aviv, pe baza informațiilor transmise de autoritățile israeliene, transmite IPN.
• • •
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat analiza integrității financiare a adjunctului procurorului general, Sergiu Russu, și a propus promovarea acestuia în evaluarea externă.
ELECTORALA 2025 | CEC a acreditat observatori de la Uniunea Juriștilor și Promo-LEX pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au aprobat modificări la cererile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Partidului Politic „Alianța pentru Unirea Românilor” și au acreditat mai mulți observatori din partea Uniunii Juriștilor și Promo-LEX.
Se extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # Radio Chisinau
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern, care prevede extinderea listelor beneficiarilor eligibili.
Traficul aerian din Republica Moldova va fi monitorizat printr-un sistem de performanță european # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul privind instituirea unui sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și de navigație aeriană. Documentul are drept scop alinierea la cerințele Uniunii Europene și introduce un cadru de evaluare și monitorizare a modului în care sunt gestionate zborurile, având ca obiectiv principal asigurarea siguranței pasagerilor și îmbunătățirea calității serviciilor din domeniul aviației civile.
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat lista candidaților Partidului NOI, după ce în urmă 10 zile a fost respinsă # Radio Chisinau
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului Noua Opțiune Istorică pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a respins-o acum 10 zile. Decizia de astăzi vine în urma unei hotărâri favorabile pronunțate de Curtea de Apel în favoarea formațiunii NOI, transmite IPN.
Energocom schimbă strategia de achiziție a gazelor. Precizările directorului întreprinderii # Radio Chisinau
Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută de către directorul general interimar al întreprinderii „Energocom”, Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice”, transmite MOLDPRES.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
ELECTORALA 2025 | Daniel Vodă atenționează cetățenii să se informeze din surse oficiale și să voteze onest la alegeri: „Nu vom permite ca democrația să fie vândută” # Radio Chisinau
Federația Rusă își intensifică acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova pentru a-i deturna parcursul european în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, atenționează purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
Cristian-Leon Țurcanu, la deschiderea Bookfest: „Într-un spațiu în care suntem asaltați de informații contradictorii, avem nevoie de cunoaștere pentru a recunoaște adevărul” # Radio Chisinau
Astăzi, 3 septembrie, la Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a subliniat că a fost „deosebit de onorat” să participe la cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte de la Chișinău.
Șor ar fi alocat 100 de milioane de dolari în 2025 pentru proiecte în țările CSI, inclusiv Republica Moldova # Radio Chisinau
În anul 2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru reiese din documente interne ale „grupului Șor”, care au ajuns în spațiul public în urma unui atac cibernetic de amploare asupra conturilor asociate infrastructurii sale.
Chișinăul nu a cerut extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu. Ministra Justiției vine cu detalii # Radio Chisinau
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat de ce autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia. Ea a menționat că în privința acestuia nu au existat hotărâri privind darea în căutare internațională, măsuri preventive sub formă de arest sau sentințe de condamnare care ar fi impus executarea imediată, comunică MOLDPRES.
DOSAR TRANSNISTREAN | Oazu Nantoi: Malul stâng al Nistrului este un instrument al Federației Ruse pe care va încerca că-l folosească în perspectiva alegerilor din 28 septembrie (Audio) # Radio Chisinau
Regimul de la Tiraspol s-a instaurat prin violență, ghidat de la Moscova, amintește expertul în problema transnistreană Oazu Nantoi. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chi;in[u că situația de securitate din Republica Moldova și dosarul transnistrean va depinde de evoluția și deznodământul războiului din Ucraina. Oazu Nantoi a atenționat că Federația Rusă va încerca să folosească regimul de la Tiraspol pentru a influența alegerile din 28 septembrie.
La Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Maia Sandu: „Cartea este una dintre cele mai sigure căi spre adevăr” (FOTO) # Radio Chisinau
Astăzi, 3 septembrie, la Mediacor a avut loc deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025. La eveniment a fost prezentă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat importanța culturii și a lecturii în vremuri marcate de provocări.
Mitropolia Basarabiei reafirmă interdicția privind implicarea clerului în viața politică, care reamintește hotărârile sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române (1996, 2000, 2004, 2008, 2016 și 2020), care interzic arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.
Experți, la 34 de ani de la crearea Armatei Naționale: „Neutralitatea unui stat nu elimină obligația de a menține forțe armate credibile pentru apărarea suveranității” # Radio Chisinau
La 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, experții în securitate subliniază că neutralitatea RepUBLICII Moldova nu exclude necesitatea unor forțe armate funcționale. Ei atrag atenția că investițiile în domeniul apărării reprezintă o garanție a securității Republicii Moldova, nu o militarizare, transmite Radio Chișinău.
VIDEO | „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Poliția Națională lansează campania națională de prevenire a corupției electorale # Radio Chisinau
În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, care are loc în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță despre lansarea campaniei naționale de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”, care are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect.
Afganistanul a fost zguduit de un nou cutremur. Bilanțul victimelor depășește 1.400 de morți # Radio Chisinau
Un nou seism cu magnitudinea 5,5 a zguduit Afganistanul la două zile după primul cutremur major, produs în aceeași regiune. Autoritățile anunță că numărul morților a depășit deja 1.400, însă bilanțul ar putea crește semnificativ, transmite MOLDPRES.
Guvernul a aprobat lista actualizată drumurilor naționale și locale din Republica Moldova # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi lista actualizată a drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor.
Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar al municipiului Chișinău pe durata campaniei electorale # Radio Chisinau
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, confirmă că și-a suspendat activitatea din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Informația a fost anunțată de edil în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
R. Moldova își va putea recupera bunurile provenite din activități ilicite. Ministra Justiției: „Acest proiect va spori încrederea cetățenilor în sistemul justiției” # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 care prevede activități menite dă faciliteze interacțiunea pacienților cu sistemul medical. De asemenea, executivul a examinat o inițiativă de eficientizare a administrării rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional, precum și un proiect care vizează recuperarea bunurilor infracționale, transmite Radio Chișinău.
„Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană”. Mesajul transmis de Nicușor Dan la deschiderea Salonului internațional de Carte Bookfest # Radio Chisinau
Astăzi, la Chișinău, a avut loc deschiderea Salonului Internațional de Carte Bookfest, ediția VIII-a, eveniment derulat sub Înaltul Patronaj al președinților Maia Sandu și Nicușor Dan. Cu acest prilej, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj , în care arată că, în contextul relațiilor privilegiate pe care România și Republica Moldova le cultivă, Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană.
Canale de Telegram asociate grupării Șor, sparte. Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Acum sunteți pe cont propriu” # Radio Chisinau
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 septembrie.
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pentru ca pacea să dăinuie, ea trebuie protejată zi de zi, inclusiv printr-o armată capabilă și modernă” (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj la 34 de ani de la înființarea Armatei Republicii Moldova. În mesajul său, șefa statului a subliniat că țara noastră „are nevoie de o apărare antiaeriană eficientă, de o reziliență cibernetică și energetică solidă și de măsuri care să protejeze infrastructura critică a țării”.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face # Radio Chisinau
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
Eurobarometru | 67% dintre români cred că țara a beneficiat de apartenența la UE: oportunități de muncă, creștere a nivelului de trai și dezvoltare economică # Radio Chisinau
Românii consideră că apartenența la Uniunea Europeană aduce beneficii concrete, însă își doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii inflației și sprijinirii economiei, potrivit celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European.
Trei cetățeni ai R. Moldova au murit într-un grav accident produs în județul Botoșani (FOTO) # Radio Chisinau
Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se aflau în vehicul au fost transportați la spital, pentru îngrijiri medicale, transmite IPN.
Fostul deputat Constantin Țuțu, liber în Grecia. MAI confirmă că acesta și-a cumpărat bilet spre Republica Moldova # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena împreună cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat de justiția elenă și urmează să revină în Republica Moldova. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a menționat că Țuțu și-a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Chișinău și urmează să aterizeze pe 4 septembrie, comunică MOLDPRES.
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova începând de astăzi și până vineri, 5 septembrie. Anunțul a fost făcut de către Delegația UE la Chișinău.
Ministrul Apărării, de Ziua Armatei Naționale: „O armată puternică pornește de la oamenii săi. Ei sunt temelia pe care se construiește securitatea și încrederea într-un viitor sigur” (VIDEO) # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu această ocazie, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care au fost și sunt parte a instituției de apărare.
Dodon, acuzat de ipocrizie după ce a ales „Orizont” pentru unul dintre copii: „În 2018 a alungat profesorii din acest liceu” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre fostul deputat Vladimir Andronachi care a fost reținut într-un nou dosar penal. Totoadată, presa mai relatează despre regiunea separatistă Transnistria, subordonată politic Rusiei care a sărbătorit 35 de ani de la secesiunea de Chișinău printr-o paradă militară cu tancuri sovietice și drapele roșii. Revenirea la această demonstrație de forță s-a făcut cu siguranță la insistențele Moscovei și nu poate să nu fie un semnal îngrijorător, scriu jurnaliștii.
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut. Este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore.
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025.
Eurobarometru | Cetățenii statelor UE sprijină ferm extinderea comunității europene. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE # Radio Chisinau
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.
ASP îndeamnă cetățenii să verifice valabilitatea actelor de identitate înainte de alegeri # Radio Chisinau
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing. HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești # Radio Chisinau
Rusia a desfășurat în noaptea de marți spre miercuri un atac de amploare cu rachete și drone asupra Ucrainei în care au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari, potrivit oficialilor citați de Reuters și presa ucraineană.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 41 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 69 bani.
OWH Studio lansează filmul artistic „Mario, Maria, Marinel”. Premiera va avea loc joi, 4 septembrie # Radio Chisinau
OWH Studio lansează filmul artistic „Mario, Maria, Marinel”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos. Premiera va avea loc joi, 4 septembrie 2025, la Cinema Cineplex, Chișinău, la ora 19:00. Începând din aceeași zi, filmul va putea fi vizionat zilnic în rețeaua cinematografelor Cineplex Loteanu, Happy Cinema și Odeon.
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri vreme caldă, fără precipitații. Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRES.
Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. O serie de evenimente dedicate aniversării vor fi organizate la Chișinău și în unitățile militare din întreaga țară, anunță Ministerul Apărării într-un comunicat.
Candidații care nu au reușit să obțină un loc la studii superioare în primele două sesiuni de admitere la universități mai au o șansă în turul III, desfășurat până pe 26 septembrie. Dosarele trebuie depuse direct la instituțiile de învățământ superior, fără înregistrare online. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sunt disponibile 754 de locuri, dintre care 575 la programe de licență și 179 la masterat, transmite IPN.
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Moscova, a anunțat președinția ucraineană, conform AFP.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 25–31 august 2025 au fost înregistrate 855 de cazuri de COVID-19 la nivel național, în scădere cu 14% comparativ cu săptămâna anterioară.
Un șofer moldovean a ajuns la spital după ce cisterna cu gaz metan pe care o conducea s-a răsturnat în apropierea localității Simila, județul Vaslui din România. Din încărcătură s-au produs scurgeri în afara șoselei, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale, transmite IPN.
Bursa de Valori București (BVB) ar putea contribui cu 400.000 euro la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova, cu opțiunea de a adăuga ulterior încă 200.000 euro. În faza inițială, BVB va deține 31% din acțiunile bursei, dar această cotă ar putea scădea la 13% dacă nu va participa la majorarea de capital sau să urce până la 20% dacă va subscrie suma suplimentară.
ELECTORALA 2025 | CEC a transmis materialele pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală informează că a transmis materialele necesare către Consiliul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
