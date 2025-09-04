Ajutorul financiar de 1 000 de lei pentru elevi este disponibil de astăzi

10:35

Presa de la Chișinău scrie despre fostul deputat Vladimir Andronachi care a fost reținut într-un nou dosar penal. Totoadată, presa mai relatează despre regiunea separatistă Transnistria, subordonată politic Rusiei care a sărbătorit 35 de ani de la secesiunea de Chișinău printr-o paradă militară cu tancuri sovietice și drapele roșii. Revenirea la această demonstrație de forță s-a făcut cu siguranță la insistențele Moscovei și nu poate să nu fie un semnal îngrijorător, scriu jurnaliștii.