30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova

69 de protestatari cu trei automobile ale organizației criminale „Șor", denumită după numele oligarhului fugar Ilan Șor, au fost escortați la inspectorate, după ce aseară au încercat de mai multe ori să organizeze un protest neautorizat la Gara feroviară a capitalei. Circa 60 de persoane au renunțat să participe la așa-numitul protest imediat ce au