30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova
Realitatea.md, 17 august 2025 20:20
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN. Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați în […]
• • •
Acum o oră
20:20
30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN. Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați în […]
Acum 2 ore
19:30
VIDEO Pompierii-eroi și-au încheiat misiunea de stingere a incendiilor de vegetație în Grecia și au revenit acasă # Realitatea.md
Pompierii din Republica Moldova au încheiat misiunea internațională de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia. După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova a revenit acasă, încheind cu succes misiunea internațională […]
Acum 4 ore
18:10
Accident mortal la Strășeni: Șoferița care a efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis ar fi angajată MAI # Realitatea.md
Poliția stabilește circumstanțele unui accident rutier produs duminică, 17 august curent, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău-Ungheni, la Strășeni, cu implicarea a două unități de transport și soldat cu victime. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind […]
17:30
SUA și Rusia ar fi convenit asupra unor garanții de securitate pentru Ucraina, dar decizia finală va aparține Kievului # Realitatea.md
Statele Unite și Rusia au ajuns la o înțelegere preliminară privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, însă implementarea acesteia depinde de poziția oficială a Kievului. Declarația a fost făcută de Steve Witkoff, reprezentant special al președintelui american, într-un interviu acordat postului CNN. Potrivit oficialului american, discuțiile s-au concentrat pe problema schimbului de teritorii, considerată elementul […]
Acum 6 ore
16:40
Frații Andrei și Vasile Năstase, îndurerați după pierderea mamei. Mesajele lor pe rețelele sociale # Realitatea.md
Liderul politic Andrei Năstase a publicat duminică, 17 august 2025, un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat durerea imensă după pierderea mamei sale. Textul, redactat sub forma unei scrisori, dezvăluie fragilitatea și golul lăsat de plecarea celei care i-a fost sprijin necondiționat. „Dragă Mamă, îți scriu și știu că n-o să-mi […]
16:20
ULTIMA ORĂ! Domnica Manole își păstrează statutul și în noua componență a Curții Constituționale # Realitatea.md
Pe 17 august 2025, plenul Curţii Constituţionale (CCM) a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de preşedinte. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat emis presei. Astfel, Domnica Manole își păstrează statutul și în noua componență a CCM. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un […]
15:10
Donald Trump a venit la putere promițând că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Greu de imaginat pe ce se baza președintele american. Poate credea că Putin va opri agresiunea ca o favoarea personală față de el. Sau planul de la început a fost să pună presiune asupra lui Volodimir Zelenski […]
Acum 8 ore
14:30
VIDEO Surpriza din delegația europeană care îl va însoți pe Vladimir Zelenski la Casa Albă # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi alături de președintele ucrainean Vladimir Zelenski luni, 18 august curent, la întâlnirea cu președintele american Donald Trump de la Casa Albă, la cererea liderului de la Kiev. De asemenea, șeful NATO, Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele […]
14:20
VIDEO Reacția lui Sergiu Litvinenco, după depunerea jurământului pentru CCM, în contextul criticilor la adresa sa # Realitatea.md
„O astfel de procedură, care s-a urmat pentru numirea judecătorilor Curții Constituționale este prevăzută de Constituție, de legislația țării. Corespunde tuturor standardelor internaționale. Conform standardelor, inclusiv a CEDO, obligația de imparțialitate survine din momentul depunerii jurământului". Sergiu Litvinenco a venit cu o reacție la criticile aduse în adresa sa, după ce a fost numit judecător la […]
13:00
69 de protestatari escortați și peste 145 de amenzi aplicate la protestul neautorizat de la Gara feroviară # Realitatea.md
69 de protestatari cu trei automobile ale organizației criminale „Șor", denumită după numele oligarhului fugar Ilan Șor, au fost escortați la inspectorate, după ce aseară au încercat de mai multe ori să organizeze un protest neautorizat la Gara feroviară a capitalei. Circa 60 de persoane au renunțat să participe la așa-numitul protest imediat ce au […]
Acum 12 ore
12:50
FOTO Festivalul Culturii Moldovenești la Odesa: punte culturală între Chișinău și orașul-port ucrainean # Realitatea.md
Pe 16 august 2025, în Grădina Publică din Odesa a avut loc Festivalul Culturii Moldovenești, un eveniment de amploare dedicat tradițiilor, dansurilor, cântecelor și gastronomiei moldovenești. Manifestarea a fost organizată de Primăria Odessei, cu sprijinul Asociației Național-Culturale a Moldovenilor din Ucraina. La ceremonia de deschidere, Sergiu Manea, ambasadorul orașului Odesa în Republica Moldova, a susținut […]
12:30
VIDEO Cei cinci noi judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament – scandări vs. aplauze # Realitatea.md
Cei cinci noi judecători ai Curții Constituționale (CC) – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus jurământul duminică, 17 august curent, în plenul Parlamentului. La ceremonie a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Parlamentul s-a convocat într-o sesiune extraordinară la care și-au înregistrat prezența 78 de […]
11:50
Protestul opoziției în fața Parlamentului și în sala plenului la jurământul noilor-vechi judecători constituționali # Realitatea.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au protestat duminică, 17 august curent, în fața Parlamentului, în timp ce avea loc ședința propriu-zisă a deputaților convocați în zi de weekend de speakerul și deputatul PAS Igor Grosu pentru depunerea jurământului a judecătorilor constituționali în noua-veche componență. Protestul a avut loc în contextul […]
11:30
Scădere bruscă de 13% pentru proiectul crypto al lui Ilan Șor, în urma sancțiunilor SUA # Realitatea.md
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele […]
Ieri
18:10
Studiu: Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală # Realitatea.md
O nouă cercetare a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de sensibilitate (HSP – Highly Sensitive People) sunt mai predispuse la probleme de sănătate mintală comparativ cu indivizii mai puțin sensibili. Constatările sugerează că aceste persoane ar putea beneficia mai mult de intervenții precum mindfulness și tehnici menite să întărească abilitățile de reglare emoțională, […]
17:40
„Scorul a fost evident 1:0 pentru Putin”. Reacții ale oficialilor europeni după summitul din Alaska # Realitatea.md
Oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și s-au declarat revoltați după ce întâlnirea mult așteptată dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina, scrie Kyiv Independent. La fel ca Ucraina, Europa a fost împiedicată să participe la summitul din Alaska. Oficialii din diferite țări europene au reacționat […]
16:50
O tânără a aplicat la sute de joburi și nu înțelegea de ce nu o sună nimeni. Apoi a aflat ce ascundeau anunțurile # Realitatea.md
O tânără din Australia a aplicat timp de mai multe luni la sute de anunțuri pentru locuri de muncă și a descoperit cum funcționează fenomenul „joburilor fantomă", posturi publicate fără intenția reală de a fi ocupate, scrie Antena3.ro. Evie Jackson, în vârstă de 28 de ani, în prezent studentă la universitate, a aplicat în ultimele […]
15:40
Bărbatul care ar fi aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Bărbatul învinuit de detonarea unui explozibil în adiacentul curții primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG). „Potrivit acuzării, la 10 august 2025, pe timp de noapte, aflându-se în orașul Stăuceni, municipiul Chișinău, învinuitul, împreună cu soția sa, acționând în […]
15:00
Convorbirea Trump-Zelenski: Liderul de la Kiev pleacă în SUA, iar ambasadorii UE se reunească în ședință extraordinară # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a purtat azi discuții cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski, după summitul pe care la avut cu Vladimir Putin. La convorbire au participat mai mulți lideri internaționali: președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb, președintele Poloniei Pawel Nawrocki, premierul […]
15:00
O strategie unică pentru o națiune divizată: Alianța „MOLDOVENII” a organizat o masă rotundă pe tema reintegrării țării # Realitatea.md
Cum să reintegrăm regiunea separată, asigurând, în același timp, securitatea națională – această întrebare a fost supusă consultărilor publice de către Alianța „MOLDOVENII", invitând la discuție experți și politicieni. „Securitatea națională și reintegrarea reprezintă o linie strategică unică, de succesul căreia depinde viitorul Moldovei", a dat tonul discuției secretarul general al partidului, Victor Marahovschi. El […]
14:50
Protest neautorizat pe peronul Gării din Chișinău. Mai mulți tineri au fost conduși la poliție # Realitatea.md
Poliția a zădărnicit sâmbătă, 16 august, un protest neautorizat al susținătorilor oligarhului fugar Ilan Șor, desfășurat pe peronul Gării din Chișinău, scrie IPN. Autoritățile au demontat corturile instalate de protestatari, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție. Blocul „Victorie", lansat de Șor la Moscova, a acuzat rețineri „fără explicații" și a […]
14:20
Fostul președinte al Parlamentului și fruntaș PDM, mesaj de susținere pentru noul Partid Democrat # Realitatea.md
Fostul președinte al Parlamentului și fost lider al Partidului Democrat, Andrian Candu, a adresat un mesaj de susținere pentru Partid Democrat Modern din Moldova (PDMM). În mesajul său, politicanul a declarat că valorile comune sunt mai puternice decât „diferențele care ne-au despărțit". „Astăzi vreau să adresez un gând și un apel foștilor mei colegi din […]
13:50
VIDEO Fitness, tenis, baschet și fotbal: Complex sportiv ultramodern inaugurat în Parcul „Dumitru Rîșcanu” # Realitatea.md
Sâmbătă, 16 august, în Parcul „Dumitru Rîșcanu" din Chișinău a fost inaugurat Complexul Sportiv ultramodern. Potrivit edilului, Ion Ceban, astfel de zone multifuncționale există doar în parcul „Dumitru Rîșcanu", „La Izvor" și „Valea Trandafirilor". „Zona nou creată în Parcul „Dumitru Rîșcanu" oferă terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de câmp, tenis de masă, […]
13:40
VIDEO O stradă din sectorul Buiucani, în proces de reabilitare după ani de neglijență # Realitatea.md
Strada Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei este în plin proces de reabilitare. Aceasta nu a fost reparată capital niciodată, de la darea în exploatare. „Sunt schimbate bordurile, reparate, iar pe alocuri create trotuare noi, frezat asfaltul vechi de pe carosabil și amenajate locuri de parcare. Urmează amenajarea zonelor verzi, instalarea mobilierului urban […]
12:50
Parlamentul European va adopta la începutul lui septembrie o rezoluție de sprijin pentru Moldova # Realitatea.md
La începutul lunii septembrie, Parlamentul European urmează să adopte, într-un gest fără precedent, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, în cadrul emisiunii Moldova ZOOM de la RFI, informează MOLDPRES. „Este ceva fără precedent, pentru că, de obicei, Parlamentul European ezită în a adopta […]
12:20
În prima jumătate a anului 2025, numărul turiștilor și excursioniștilor moldoveni care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism și al tur-operatorilor a crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 146,4 mii persoane. Aproximativ 98% dintre cei care au călătorit au făcut-o pentru odihnă, recreere și agrement. Cele
11:40
Irina Vlah, despre summitul Trump-Putin: Războiul trebuie să fie oprit cât mai curând posibil # Realitatea.md
Lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a declarat că astăzi, speranțele tuturor celor care apreciază cu adevărat pacea și sunt interesați de încetarea conflictului din Ucraina sunt legate de rezultatul întâlnirii președinților Trump și Putin în Alaska. „Susțin necondiționat eforturile diplomatice care vor permite salvarea a mii de vieți. Cei care sunt interesați de continuarea conflictului, […] Articolul Irina Vlah, despre summitul Trump-Putin: Războiul trebuie să fie oprit cât mai curând posibil apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Presa din Ucraina reacţionează după întâlnirea Trump – Putin: Dezgustătoare, ruşinoasă, inutilă # Realitatea.md
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump – Putin, relatează Observatornews.ro. Trump nu a obţinut ceea ce şi-a dorit. Dar Putin? Cu siguranţă a reuşit. Potrivit presei, din momentul în care a coborât din avion pe pământ american, dictatorul rus a fost radiant. „Nu mai era […] Articolul Presa din Ucraina reacţionează după întâlnirea Trump – Putin: Dezgustătoare, ruşinoasă, inutilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Majoritatea copiilor din Republica Moldova se nasc din mame tinere. Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că 79,1% dintre născuții-vii din anul 2024 au avut mame cu vârsta de până la 35 de ani, iar vârsta medie la prima naștere este de 26,8 ani. Diferențele între mediul rural și cel urban sunt evidente: femeile […] Articolul Statistică: Femeile de la sate nasc mai devreme decât cele din orașe apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Convorbirea Trump-Zelenski: Lideru de la Kiev pleacă în SUA, iar ambasadorii UE se reunească în ședință extraordinară # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a purtat azi discuții cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski, după summitul pe care la avut cu Vladimir Putin. La convorbire au participat mai mulți lideri internaționali: președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb, președintele Poloniei Pawel Nawrocki, premierul […] Articolul Convorbirea Trump-Zelenski: Lideru de la Kiev pleacă în SUA, iar ambasadorii UE se reunească în ședință extraordinară apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Guvernul german a adoptat o atitudine prudentă după summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășurat la Anchorage, în Alaska, relatează G4media.ro. Cancelarul german Friedrich Merz este informat permanent cu privire la evoluțiile reuniunii, au declarat surse guvernamentale de la Berlin, precizând că echipa sa menține un contact strâns cu aliații internaționali. […] Articolul Guvernul Germaniei a adoptat o atitudine prudentă după summitul Trump – Putin apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Duminică, 17 august, Parlamentul se convoacă în sesiune specială. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a legislativului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială. „Pe data de 17 august 2025 urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova se convoacă duminică în sesiune specială apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Călători, fiți atenți! Trafic aglomerat la punctele vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Moldova # Realitatea.md
La această oră, la posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mașini la ieșirea din Republica Moldova. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PVFI […] Articolul Călători, fiți atenți! Trafic aglomerat la punctele vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Trump, după summit: ”O întâlnire de nota 10. Cred că suntem foarte aproape de o înţelegere”. Ce a spus despre Ucraina # Realitatea.md
Acum totul depinde de preşedintele Zelenski, este principala concluzie enunţată de Donald Trump după întâlnirea istorică cu Vladimir Putin. Într-un interviu acordat FoxNews, liderul american a dezvăluit că s-au făcut progrese semnificative pentru încheierea unui acord, transmite Antena3.ro. Mai mult, Trump face un apel către omologii europeni să pună la punct o întâlnire între Zelesnki şi Putin, […] Articolul Trump, după summit: ”O întâlnire de nota 10. Cred că suntem foarte aproape de o înţelegere”. Ce a spus despre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 16 august, vreme frumoasă, cu cer senin și fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, din sector nord-vestic. În nordul țării, termometrele vor indica +29°C ziua și +12°C noaptea. La sud, temperaturile vor fi mai ridicate: +33°C ziua și +16°C noaptea. În centrul Moldovei, maximele vor ajunge la +31°C, […] Articolul Cer senin și temperaturi ridicate. Cum va fi vremea în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Astăzi, 16 august, de la ora 09:00, și până duminică, 17 august, ora 17:00, traficul prin Postul vamal de frontieră „Larga – Kelmențî” va fi restricționat parțial. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal. Restricția este cauzată de lucrările de reconstrucție a postului vamal Kelmențî din Ucraina, respectiv amenajarea benzii carosabile cu mixtură asfaltobetonică fierbinte. […] Articolul Astăzi și mâine, traficul va fi restricționat la punctul vamal „Larga – Kelmențî” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de sâmbătă, 16 august, spune că nativii Raci atrag atenția în mod pozitiv, Scorpionii abordează subiecte delicate, iar Peștii se bucură din plin de viață. Berbec Astăzi ai motivația de a îmbunătăți viața personală și relațiile cu cei dragi. Cauți moduri creative de a interacționa cu oamenii apropiați și ai putea chiar să […] Articolul Horoscop sâmbătă, 16 august. Balanțele sunt gata pentru planuri noi apare prima dată în Realitatea.md.
02:40
Summitul din Alaska, fără acord de pace: „Probabil că o să ne revedem în curând” – „Data viitoare, la Moscova” # Realitatea.md
Summitul care a avut loc în data de 15 august, în Alaska, s-a încheiat fără un acord de pace în Ucraina. Donald Trump și Vladimir Putin au purtat discuții aproape 3 ore, iar după asta au ținut o scurtă conferință de presă, în cadrul căreia au transmis un mesaj optimist privind șansele de pace în […] Articolul Summitul din Alaska, fără acord de pace: „Probabil că o să ne revedem în curând” – „Data viitoare, la Moscova” apare prima dată în Realitatea.md.
02:10
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, susțin o confeirnță de presă comună după o rundă de negocieri, care a durat 2 ore și 45 de minute. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE Trump și Putin fac declarații de presă apare prima dată în Realitatea.md.
15 august 2025
23:00
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în imagini. Cum au reacționat cei doi când s-au văzut # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, participă vineri, în Alaska, la prima lor întrevedere față în față din 2018. Cei doi lideri au aterizat la scurt timp unul după altul la Anchorage și s-au salutat pe covorul roșu, schimbând câteva cuvinte. Președintele american l-a aplaudat pe Putin înainte de salut, iar […] Articolul Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în imagini. Cum au reacționat cei doi când s-au văzut apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Zelenski, în ajunul summitului Putin-Trump: Rusia continuă atacurile. Totul depinde de fermitatea Americii # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că serviciile de informații și diplomații ucraineni raportează despre pregătirile pentru întâlnirea din Alaska, inclusiv despre ce intenționează să prezinte Vladimir Putin la masa discuțiilor. Potrivit lui Zelenski, atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean continuă neîntrerupt. „Sumî – un atac asupra pieței centrale. Regiunea Dnipro – lovituri asupra orașelor și […] Articolul Zelenski, în ajunul summitului Putin-Trump: Rusia continuă atacurile. Totul depinde de fermitatea Americii apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc în această seară la Anchorage, Alaska. Avionul lui Trump deja a aterizat pe aeroport, în scurt timp trebuie să ajungă și avionul liderului de la Kremlin. Un oficial american a declarat pentru CNN că „toate opțiunile rămân deschise” în timpul summitului dintre Trump […] Articolul LIVE din Alaska, acolo unde are loc întrevederea dintre Trump și Putin apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Violeta Cojocaru – desemnată câștigătoare a concursului pentru conducerea „Poșta Moldovei” # Realitatea.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat vineri, 15 august curent, finalizarea concursului pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, desfășurat în baza Legii nr. 246/2017 și a regulamentului aprobat prin ordinul APP nr. 388 din 17 iulie 2025. Procedura s-a încheiat cu desemnarea Violetei Cojocaru drept câștigătoare a postului. Concursul a avut […] Articolul Violeta Cojocaru – desemnată câștigătoare a concursului pentru conducerea „Poșta Moldovei” apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
„Este o problema politică”. Maia Sandu comentează decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu afirmă că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea subliniază că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina, transmite Adevărul. […] Articolul „Este o problema politică”. Maia Sandu comentează decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina # Realitatea.md
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia. „Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, toţi cei închişi pentru declaraţii anti-război şi postări pe reţelele de socializare”, a declarat […] Articolul VIDEO Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră # Realitatea.md
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră sâmbătă. Pentru a justifica această întârziere, aleșii de la Comrat au invocat mai multe motive. Inițial au așteptat o decizie din partea autorităților de la Chișinău, iar în prezent fac trimitere la Curtea Supremă de Justiție. Ce se întâmplă și […] Articolul Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele era afectat de seceta prelungită și vânturile puternice din ultimele săptămâni, care i-au slăbit rădăcinile, transmite IPN. Reprezentanții întreprinderii municipale spun că astfel de cazuri sunt tot mai frecvente în capitală, […] Articolul Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe o stradă din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Moldova ar putea primi un impuls major în procesul de aderare la UE înaintea Ucrainei # Realitatea.md
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi Republicii Moldova un avans semnificativ pe calea integrării europene, chiar înaintea Ucrainei, potrivit unor surse diplomatice ale Politico. Măsura ar urma să fie discutată la începutul lunii septembrie, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor afacerilor europene din statele membre. Scenariul avut în vedere prevede deschiderea primului „cluster de […] Articolul Moldova ar putea primi un impuls major în procesul de aderare la UE înaintea Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Interzis! De ce locuitorii unui orășel din Franța nu au putut urmări filmul „Barbie” în aer liber # Realitatea.md
A fost scandal în Noisy-le-Sec, orășel din Franța, după ce locuitorii nu au putut urmări filmul „Barbie” în aer liber. S-a întâmplat săptămâna trecută, anunță presa, care spune că discuții aprinse au loc în această perioadă. Proiecția a fost anulată în ultimul moment, după ce autoritățile locale au primit amenințări din partea unui grup restrâns de […] Articolul Interzis! De ce locuitorii unui orășel din Franța nu au putut urmări filmul „Barbie” în aer liber apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Cercetătorii au modificat genele musculițelor-mascul, ca aceștia să înceapă a dărui cadouri „iubitelor” # Realitatea.md
O echipă internațională de oameni de știință a demonstrat că un comportament de curtare tipic unei specii de musculiță a fructelor poate fi indus la o specie înrudită prin manipulare genetică. Studiul, publicat recent, a arătat că masculii din specia Drosophila melanogaster pot fi determinați să ofere „daruri nupțiale” femelelor, un obicei întâlnit în mod […] Articolul Cercetătorii au modificat genele musculițelor-mascul, ca aceștia să înceapă a dărui cadouri „iubitelor” apare prima dată în Realitatea.md.
