„Scorul a fost evident 1:0 pentru Putin”. Reacții ale oficialilor europeni după summitul din Alaska

Începând cu 23 august 2025, proprietarii de animale din gospodăriile non-profesionale nu vor mai plăti pentru certificarea veterinară necesară la transportarea animalelor la abator. Măsura, adoptată prin modificarea Legii nr. 221/2007, elimină taxele care până acum variau între 51 și 200 de lei. Serviciile vor fi asigurate gratuit de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru