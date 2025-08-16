Călători, fiți atenți! Trafic aglomerat la punctele vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Moldova

15:20

Patru bărbați din Chișinău, membri activi ai organizațiilor criminale, cu vârste între 32 și 38 de ani, au ajuns pe mâna poliției. Aceștia sunt acuzați că, timp de trei luni, ar fi terorizat un antreprenor de 33 de ani pentru a-l obliga să renunțe la cota sa dintr-un SRL, evaluată la 115.000 de euro (peste […] Articolul Trei luni de teroare pentru un antreprenor din Chișinău. Patru bărbați voiau să-i ia afacerea de 115.000 € apare prima dată în Realitatea.md.