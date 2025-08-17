VIDEO Reacția lui Sergiu Litvinenco, după depunerea jurământului pentru CCM, în contextul criticilor la adresa sa

17:20

Un șofer de 45 de ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs în vineri, 15 august, în localitatea Țahnauti, raionul Rezina. Un Audi, condus de o persoană de 39 de ani, a fost lovit din spate de un Chevrolet Aveo, la […]