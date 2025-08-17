Scădere bruscă de 13% pentru proiectul crypto al lui Ilan Șor, în urma sancțiunilor SUA

10:00

Acum totul depinde de preşedintele Zelenski, este principala concluzie enunţată de Donald Trump după întâlnirea istorică cu Vladimir Putin. Într-un interviu acordat FoxNews, liderul american a dezvăluit că s-au făcut progrese semnificative pentru încheierea unui acord, transmite Antena3.ro. Mai mult, Trump face un apel către omologii europeni să pună la punct o întâlnire între Zelesnki şi Putin, […] Articolul Trump, după summit: ”O întâlnire de nota 10. Cred că suntem foarte aproape de o înţelegere”. Ce a spus despre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.