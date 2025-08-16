O tânără a aplicat la sute de joburi și nu înțelegea de ce nu o sună nimeni. Apoi a aflat ce ascundeau anunțurile

15:20

Forțele armate ucrainene au comunicat că au avut loc mai multe explozii la o rafinărie de petrol din Rusia după lansarea unui atac al Kievului. Potrivit presei de peste Prut, ar fi vorba despre rafinăria Syzran din regiunea Samara din Rusia. Este una dintre cele mai mari rafinării ale companiei Rosneft. Imaginile verificate de Sky