Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în imagini. Cum au reacționat cei doi când s-au văzut
Realitatea.md, 15 august 2025 23:00
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, participă vineri, în Alaska, la prima lor întrevedere față în față din 2018. Cei doi lideri au aterizat la scurt timp unul după altul la Anchorage și s-au salutat pe covorul roșu, schimbând câteva cuvinte. Președintele american l-a aplaudat pe Putin înainte de salut, iar […] Articolul Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în imagini. Cum au reacționat cei doi când s-au văzut apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum o oră
23:00
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în imagini. Cum au reacționat cei doi când s-au văzut # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, participă vineri, în Alaska, la prima lor întrevedere față în față din 2018. Cei doi lideri au aterizat la scurt timp unul după altul la Anchorage și s-au salutat pe covorul roșu, schimbând câteva cuvinte. Președintele american l-a aplaudat pe Putin înainte de salut, iar […] Articolul Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în imagini. Cum au reacționat cei doi când s-au văzut apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
22:30
Zelenski, în ajunul summitului Putin-Trump: Rusia continuă atacurile. Totul depinde de fermitatea Americii # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că serviciile de informații și diplomații ucraineni raportează despre pregătirile pentru întâlnirea din Alaska, inclusiv despre ce intenționează să prezinte Vladimir Putin la masa discuțiilor. Potrivit lui Zelenski, atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean continuă neîntrerupt. „Sumî – un atac asupra pieței centrale. Regiunea Dnipro – lovituri asupra orașelor și […] Articolul Zelenski, în ajunul summitului Putin-Trump: Rusia continuă atacurile. Totul depinde de fermitatea Americii apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc în această seară la Anchorage, Alaska. Avionul lui Trump deja a aterizat pe aeroport, în scurt timp trebuie să ajungă și avionul liderului de la Kremlin. Un oficial american a declarat pentru CNN că „toate opțiunile rămân deschise” în timpul summitului dintre Trump […] Articolul LIVE din Alaska, acolo unde are loc întrevederea dintre Trump și Putin apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
20:30
Violeta Cojocaru – desemnată câștigătoare a concursului pentru conducerea „Poșta Moldovei” # Realitatea.md
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat vineri, 15 august curent, finalizarea concursului pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, desfășurat în baza Legii nr. 246/2017 și a regulamentului aprobat prin ordinul APP nr. 388 din 17 iulie 2025. Procedura s-a încheiat cu desemnarea Violetei Cojocaru drept câștigătoare a postului. Concursul a avut […] Articolul Violeta Cojocaru – desemnată câștigătoare a concursului pentru conducerea „Poșta Moldovei” apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
„Este o problema politică”. Maia Sandu comentează decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu afirmă că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea subliniază că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina, transmite Adevărul. […] Articolul „Este o problema politică”. Maia Sandu comentează decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina # Realitatea.md
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia. „Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, toţi cei închişi pentru declaraţii anti-război şi postări pe reţelele de socializare”, a declarat […] Articolul VIDEO Văduva disidentului rus Alexei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
19:20
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră # Realitatea.md
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră sâmbătă. Pentru a justifica această întârziere, aleșii de la Comrat au invocat mai multe motive. Inițial au așteptat o decizie din partea autorităților de la Chișinău, iar în prezent fac trimitere la Curtea Supremă de Justiție. Ce se întâmplă și […] Articolul Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele era afectat de seceta prelungită și vânturile puternice din ultimele săptămâni, care i-au slăbit rădăcinile, transmite IPN. Reprezentanții întreprinderii municipale spun că astfel de cazuri sunt tot mai frecvente în capitală, […] Articolul Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe o stradă din capitală apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Moldova ar putea primi un impuls major în procesul de aderare la UE înaintea Ucrainei # Realitatea.md
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi Republicii Moldova un avans semnificativ pe calea integrării europene, chiar înaintea Ucrainei, potrivit unor surse diplomatice ale Politico. Măsura ar urma să fie discutată la începutul lunii septembrie, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor afacerilor europene din statele membre. Scenariul avut în vedere prevede deschiderea primului „cluster de […] Articolul Moldova ar putea primi un impuls major în procesul de aderare la UE înaintea Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Interzis! De ce locuitorii unui orășel din Franța nu au putut urmări filmul „Barbie” în aer liber # Realitatea.md
A fost scandal în Noisy-le-Sec, orășel din Franța, după ce locuitorii nu au putut urmări filmul „Barbie” în aer liber. S-a întâmplat săptămâna trecută, anunță presa, care spune că discuții aprinse au loc în această perioadă. Proiecția a fost anulată în ultimul moment, după ce autoritățile locale au primit amenințări din partea unui grup restrâns de […] Articolul Interzis! De ce locuitorii unui orășel din Franța nu au putut urmări filmul „Barbie” în aer liber apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Cercetătorii au modificat genele musculițelor-mascul, ca aceștia să înceapă a dărui cadouri „iubitelor” # Realitatea.md
O echipă internațională de oameni de știință a demonstrat că un comportament de curtare tipic unei specii de musculiță a fructelor poate fi indus la o specie înrudită prin manipulare genetică. Studiul, publicat recent, a arătat că masculii din specia Drosophila melanogaster pot fi determinați să ofere „daruri nupțiale” femelelor, un obicei întâlnit în mod […] Articolul Cercetătorii au modificat genele musculițelor-mascul, ca aceștia să înceapă a dărui cadouri „iubitelor” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Alegerile din toamnă: Două partide au fost înregistrate în cursa electorală. Ce răspuns a primit „Renaștere” # Realitatea.md
Alte două partide din țară au fost înregistrate pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Vorbim despre Partidul Național Moldovenesc, condus de Dragoș Galbur, care a prezentat o listă cu 55 de candidați la Comisia Electorală Centrală. De asemenea, undă verde a primit și Partidul Social Democrat European, condus de Tudor Ulianovschi, cu […] Articolul Alegerile din toamnă: Două partide au fost înregistrate în cursa electorală. Ce răspuns a primit „Renaștere” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
17:20
Un șofer de 45 de ani a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs în vineri, 15 august, în localitatea Țahnauti, raionul Rezina. Un Audi, condus de o persoană de 39 de ani, a fost lovit din spate de un Chevrolet Aveo, la […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit la Rezina. Unul dintre șoferi a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Primarul din Frumușica va sta 30 de zile după gratii. Ce au decis magistrații în privința altor trei complici # Realitatea.md
Victor Boicu, primarul din satul Frumușica, raionul Florești, care este suspectat că a comis o crimă gravă acum șapte ani, va sta 30 de zile după gratii. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. „La demersurile procurorilor PCCOCS, primarul unui sat din nordul țării și complicii săi acuzați trafic de persoane au […] Articolul Primarul din Frumușica va sta 30 de zile după gratii. Ce au decis magistrații în privința altor trei complici apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Accident teribil în raionul Orhei. Patru persoane, printre care un copil, au fost rănite # Realitatea.md
Câteva persoane au fost rănite într-un accident grav produs astăzi, 15 august, în apropierea localității Ivancea, raionul Orhei. În coliziune au fost implicate trei autovehicule. Din primele cercetări, s-a stabilit că șoferul unui Renault Laguna, în vârstă de 39 de ani, nu a păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din față, un Nissan Almera […] Articolul VIDEO Accident teribil în raionul Orhei. Patru persoane, printre care un copil, au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Clubul spaniol de fotbal FC Valencia a anunțat că nu va mai permite consumul de semințe de floarea-soarelui pe stadionul Mestalla. Măsura are scopul de „a asigura sănătatea în tribune”, potrivit unui comunicat transmis vineri și citat de EFE. Reprezentanții clubului au explicat că aruncarea cojilor pe jos provoacă probleme de igienă, înfundă țevile și […] Articolul O echipă de fotbal interzice consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadion apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Revoltă între membrii formației „Splin”. Presa Kremlinului: Solistul exilat a început să vândă haine, nu hituri # Realitatea.md
Formația rock „Splin” a înregistrat recent în Rusia o nouă marcă comercială, fapt care a alimentat zvonurile privind o eventuală întoarcere a formației pe scena locală. Marca „Lasta și pasta” a fost aprobată de Serviciul Federal pentru Proprietate Intelectuală (Rospatent) la 6 august 2025, după o cerere depusă cu mai bine de un an în urmă. […] Articolul Revoltă între membrii formației „Splin”. Presa Kremlinului: Solistul exilat a început să vândă haine, nu hituri apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, a prezentat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, document aprobat de Consiliul Politic Național și elaborat de echipa de profesioniști ai partidului. Printre priorități, Burduja a menționat: modernizarea armatei și a structurilor de securitate, cu respectarea neutralității constituționale; un sistem echitabil de protecție socială, cu […] Articolul Respect Moldova propune diminuarea numărului de ministere de la 16 la 9 apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Recean: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a chemat moldovenii din întreaga lume să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea țării, subliniind că Republica Moldova are nevoie de experiența și energia fiecărui cetățean, mai ales pe drumul integrării europene. Declarația a fost făcută la ediția a XI a Congresului Diasporei, desfășurat la Chișinău, în cadrul panelului „Integrare europeană”, la care […] Articolul Recean: Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Copilul căutat joi de salvatorii din Călărași, găsit viu și nevătămat. Ce spune Poliția # Realitatea.md
Copilul de 14 ani, căutat joi, 14 august, după ce hainele sale au fost găsite pe malul unui iaz din apropierea localității Tuzara, raionul Călărași, a fost găsit viu și nevătămat. Potrivit Poliției, băiatul a petrecut întreaga zi într-un sat vecin și a revenit acasă seara. Hainele găsite pe malul iazului nu îi aparțineau. De […] Articolul Copilul căutat joi de salvatorii din Călărași, găsit viu și nevătămat. Ce spune Poliția apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut. La 13 august, Poliția s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video în care apar mai multe mașini pe care a fost inscripționată adresa unui canal de comercializare a drogurilor online. În urma acțiunilor întreprinse, […] Articolul VIDEO Reținut după ce a promovat droguri pe caroseria mașinilor din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Pregătiri de război pentru o întâlnire de pace: operațiunea uriașă din Alaska înaintea summitului Trump–Putin # Realitatea.md
Pregătirile pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programată să aibă loc la Joint Base Elmendorf-Richardson din Alaska, au devenit o operațiune de securitate uriașă și extrem de complexă, relatează Bloomberg, citat de Digi24.ro. Serviciul Secret al SUA a mobilizat sute de agenți pentru a asigura protecția simultană a celor […] Articolul Pregătiri de război pentru o întâlnire de pace: operațiunea uriașă din Alaska înaintea summitului Trump–Putin apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
FOTO Descoperire periculoasă: Pistol pneumatic și sute de proiectile, găsite ascunse într-o mașină # Realitatea.md
Un pistol pneumatic cu calibrul 4,5 mm, 1 479 bile de același calibru, 454 capse din plumb, calibrul 4,5 mm, un încărcător gol și un spray de 200 ml, au fost găsite într-un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Moldova spre Italia. Incidentul a avut loc joi, 14 aprilie, la postul vamal […] Articolul FOTO Descoperire periculoasă: Pistol pneumatic și sute de proiectile, găsite ascunse într-o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
ANSA: Certificarea veterinară pentru mișcarea animalelor va fi gratuită din 23 august # Realitatea.md
Începând cu 23 august 2025, proprietarii de animale din gospodăriile non-profesionale nu vor mai plăti pentru certificarea veterinară necesară la transportarea animalelor la abator. Măsura, adoptată prin modificarea Legii nr. 221/2007, elimină taxele care până acum variau între 51 și 200 de lei. Serviciile vor fi asigurate gratuit de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru […] Articolul ANSA: Certificarea veterinară pentru mișcarea animalelor va fi gratuită din 23 august apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
15:30
Anul acesta apicultorii din țară s-au confruntat cu provocări majore din cauza secetei severe și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Acest fapt a redus semnificativ producția de miere, iar în consecință prețurile au crescut. Despre aceasta au relatat participanții la Târgul Apicultorilor, care se desfășoară în perioada 15-17 august, în scuarul Teatrului de Operă și Balet […] Articolul Mierea se scumpește! Cauza: seceta și producția redusă apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Sute de profesori și manageri școlari, așteptați la Forumul Național al Cadrelor Didactice. Când va avea loc # Realitatea.md
Forumul Național al Cadrelor Didactice, ediția a III-a, va avea loc luni, 18 august, la Chișinău. Evenimentul reprezintă o platformă de discuții, schimb de experiență și bune practici în domeniul educației, la început de an școlar. La eveniment va participa ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun și președinta Maia Sandu. Forumul va reuni sute de […] Articolul Sute de profesori și manageri școlari, așteptați la Forumul Național al Cadrelor Didactice. Când va avea loc apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Forțele armate ucrainene au comunicat că au avut loc mai multe explozii la o rafinărie de petrol din Rusia după lansarea unui atac al Kievului. Potrivit presei de peste Prut, ar fi vorba despre rafinăria Syzran din regiunea Samara din Rusia. Este una dintre cele mai mari rafinării ale companiei Rosneft. Imaginile verificate de Sky […] Articolul (VIDEO) O rafinărie Rosneft a fost lovită de drone ucrainene în regiunea Samara apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Trei luni de teroare pentru un antreprenor din Chișinău. Patru bărbați voiau să-i ia afacerea de 115.000 € # Realitatea.md
Patru bărbați din Chișinău, membri activi ai organizațiilor criminale, cu vârste între 32 și 38 de ani, au ajuns pe mâna poliției. Aceștia sunt acuzați că, timp de trei luni, ar fi terorizat un antreprenor de 33 de ani pentru a-l obliga să renunțe la cota sa dintr-un SRL, evaluată la 115.000 de euro (peste […] Articolul Trei luni de teroare pentru un antreprenor din Chișinău. Patru bărbați voiau să-i ia afacerea de 115.000 € apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Procurorul de caz, Ion Brânză, a venit cu noi detalii despre crima din satul Frumușica, raionul Florești. Acesta a declarat că astăzi, 15 august, în privința primarului și celor trei complici au fost înaintate demersurile pentru aplicarea măsurii preventive. Până în prezent, a fost audiată o rudă a victimei și alte persoane. „Astăzi este audiat […] Articolul VIDEO Noi detalii despre crima de la Frumușica. Ce spune procurorul de caz apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Cinci localități din Moldova devin Sate Inteligente cu investiții de peste 21 milioane de lei # Realitatea.md
Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni au fost selectate pentru un program-pilot care urmează să fie implementat în Republica Moldova. Este vorba conceptul european de „Sat Inteligent”, menit să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente. Fiecare comunitate va primi granturi de până la 1,5 milioane de […] Articolul Cinci localități din Moldova devin Sate Inteligente cu investiții de peste 21 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică # Realitatea.md
În perioada 8–10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a avut loc cea de-a cincea ediție aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor — unul dintre cele mai importante evenimente culturale din țară, care îmbină tradițiile autentice, muzica contemporană și folk-rock-ul, într-o atmosferă de relaxare în mijlocul naturii. Anul acesta, festivalul a adunat aproximativ 25 […] Articolul Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trafic parțial restricționat la postul vamal „Larga – Kelmențî” în weekend. Care este motivul # Realitatea.md
Începând de sâmbătă, 16 august, ora 09:00, și până duminică, 17 august, ora 17:00, traficul prin Postul vamal de frontieră „Larga – Kelmențî” va fi restricționat parțial. „Restricția este cauzată de lucrările de reconstrucție a postului vamal Kelmențî din Ucraina, respectiv amenajarea benzii carosabile cu mixtură asfaltobetonică fierbinte. Până la răcirea completă a suprafeței la […] Articolul Trafic parțial restricționat la postul vamal „Larga – Kelmențî” în weekend. Care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Primarul satului Frumușica, suspectat de omor, ar putea sta 30 de zile după gratii. Reacția edilului # Realitatea.md
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă, ar putea sta 30 de zile după gratii. Cel puțin asta cer procurorii. Edilul, înaintea ședinței de judecată, a fost succint în declarații. video: TVR Moldova Între timp, procurorii cer 30 de zile de arest preventiv și pentru […] Articolul VIDEO Primarul satului Frumușica, suspectat de omor, ar putea sta 30 de zile după gratii. Reacția edilului apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Stamate: Reforma justiției a eșuat în momentul în care PAS a înțeles că este mai convenabil să controlezi justiția # Realitatea.md
Reforma justiției din Republica Moldova, lansată cu obiective ambițioase, s-a confruntat cu obstacole majore din cauza încercărilor autorităților de a controla sistemul judecătoresc. Declarația a fost făcută de deputata independentă Olesea Stamate în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” de la Rlive TV, transmite rupor.md. Potrivit acesteia, reforma a început cu succes, chiar dacă au existat întârzieri […] Articolul Stamate: Reforma justiției a eșuat în momentul în care PAS a înțeles că este mai convenabil să controlezi justiția apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Unde pleacă moldovenii? Trafic aglomerat la vama Leușeni pe sensul de ieșire din țară # Realitatea.md
Vineri, 15 august, în punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației. Poliția de Frontieră recomandă șoferilor și pasagerilor să aleagă din timp rute alternative, precum punctele de trecere Costești, […] Articolul Unde pleacă moldovenii? Trafic aglomerat la vama Leușeni pe sensul de ieșire din țară apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Crima de la Florești: Medicul, suspectat de falsificarea expertizei bărbatului ucis în 2018, adus la judecătorie # Realitatea.md
Medicul legist, care ar fi falsificat certificatul de deces al bărbatului ucis acum șapte ani de primarul satului Frumușica, raionul Florești, a fost adus în fața magistraților de la judecătoria Ciocana. Procurorii cer plasarea acestuia în arest preventiv, transmite ProTV. Bărbatul, înconjurat de polițiști și încătușat, a declarat jurnaliștilor că nu își recunoaște vina și […] Articolul Crima de la Florești: Medicul, suspectat de falsificarea expertizei bărbatului ucis în 2018, adus la judecătorie apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Forțele Aeriene ruse au pierdut un nou avion de luptă, un Su-30SM, a anunțat Marina ucraineană, citând date ale serviciilor de informații. „A fost interceptată o comunicație radio privind pierderea legăturii cu un avion Su-30SM al invadatorilor ruși, care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula Șerpilor. Aeronava s-ar fi prăbușit din motive necunoscute”, au […] Articolul Ucraina anunță prăbușirea unui avion rusesc Su-30 lângă Insula Șerpilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Poliția confirmă – val de proteste în Chișinău, organizate de Ilan Șor. Îndemnul oamenilor legii # Realitatea.md
Poliția Națională confirmă că fugarul Ilan Șor intenționează să organizate un val de proteste în municipiul Chișinău, iar unii participanți au fost instruiți cum să se înregistreze într-o aplicație, pentru a le fi efectuate transferuri prin PSB. Totodată, manifestanților li s-a spus că vor fi câteva proteste la rând, iar cei care vor rămâne să […] Articolul Poliția confirmă – val de proteste în Chișinău, organizate de Ilan Șor. Îndemnul oamenilor legii apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Comerțul internațional cu mărfuri: Moldova exportă tot mai puțin, dar importă tot mai mult # Realitatea.md
În șase luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri au însumat 1,6 miliarde dolari SUA, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce importurile au crescut cu 18,6%, ajungând la 5,12 miliarde dolari SUA, arată datele Biroului Național de Statistică. Această dinamică a generat un deficit comercial record de 3,52 […] Articolul Comerțul internațional cu mărfuri: Moldova exportă tot mai puțin, dar importă tot mai mult apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Fugarul Șor planifică un protest violent în Chișinău, avertizează un fost membru al echipei. Țurcanu: Vărsări de sânge! # Realitatea.md
„Protestele anunțate – o singura direcție: vărsări de sânge!”, este avertizarea făcută de Dinu Țurcanu, fost președinte al raionului Orhei din partea Partidului ȘOR, scos în afara legii. Într-o intervenție video, Țurcanu spune că mitingurile lui Șor „se doresc a fi unele violente”. Sâmbătă, 16 august, un protest a fost anunțat la Gara Feroviară din […] Articolul Fugarul Șor planifică un protest violent în Chișinău, avertizează un fost membru al echipei. Țurcanu: Vărsări de sânge! apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează cetățenii aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară asupra riscului ridicat de incendii de vegetație. Autoritățile elene au anunțat că pericolul se menține din cauza temperaturilor foarte ridicate, lipsei precipitațiilor, umidității scăzute și vântului puternic. Cetățenii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare despre […] Articolul Atenționare pentru moldovenii care merg în Grecia: Risc mare de incendii apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Anunț important pentru cetățeni! ASP anunță schimbări în procesul de primire a documentelor # Realitatea.md
Începând cu 18 august 2025, toate documentele pe suport de hârtie, potrivite următoarelor domenii de activitate: licențierea activității de întreprinzător; autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice; clasificarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare vor fi depuse și înregistrate la sediul central al Agenției Servicii Publice (ASP) din municipiul Chișinău. Acesta este situat pe strada […] Articolul Anunț important pentru cetățeni! ASP anunță schimbări în procesul de primire a documentelor apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cifre din sudul Moldovei: 170 de hectare de terenuri, împădurite în primăvară acestui an # Realitatea.md
Silvicultorii din sudul țării au reușit să împădurească 170 de hectare în primăvară acestui an, anunță ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, care a efectuat o vizită de lucru în teritoriu. Funcționarul a mers să discute cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cât și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren. „În această […] Articolul Cifre din sudul Moldovei: 170 de hectare de terenuri, împădurite în primăvară acestui an apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Peste 2500 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. CEC urmează să verifice toate cererile depuse # Realitatea.md
Peste 2.500 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală, după ce joi, 14 august, a expirat termenul-limită pentru înregistrare. Astfel, numărul total al persoanelor înregistrate este de 2.606. Cei mai mulți solicitanți, 1.399 la număr, sunt […] Articolul Peste 2500 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. CEC urmează să verifice toate cererile depuse apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Lucrările de reparație a căminelor studențești sunt în toi. Unii tineri se implică activ # Realitatea.md
Se lucrează în ritm susţinut la reparaţia căminelor studențești din Republica Moldova, cu două săptămâni înaintea începerii noului an de studii. Șapte cămine de la cele mai mari universități din țară sunt reabilitate capital, cu finanţare de Banca Mondială. În paralel, alte clădiri beneficiază de lucrări cosmetice şi, deseori, studenţii iar parte, alături de muncitori, […] Articolul Lucrările de reparație a căminelor studențești sunt în toi. Unii tineri se implică activ apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Manifestanți pro-ucraineni au ieșit pe străzile din Anchorage, Alaska, înaintea întâlnirii planificate între președintele american și omologul său rus. Presa locală scrie că steagurile Ucrainei au fost prezente peste tot, alături de o fanfară, jurnaliști străini și pancarte creative, unele criticând politicile lui Trump fără legătură directă cu summitul, altele vizând în mod specific întâlnirea […] Articolul VIDEO Proteste în statul Alaska înainte de summitul Putin-Trump apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Avocatul Poporului s-a autosesizat după mai multe accidente fatale pe șantierele din Chișinău # Realitatea.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație după mai multe accidente de muncă soldate cu decese, produse pe șantierele de construcții din Chișinău în ultimele luni. Cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Între 16 iunie și 11 august 2025 au fost raportate trei cazuri mortale: un […] Articolul Avocatul Poporului s-a autosesizat după mai multe accidente fatale pe șantierele din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Codul galben de caniculă a fost prelungit până duminică, 17 august, în Republica Moldova. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Codul galben de caniculă a fost prelungit în Republica Moldova. Până când? apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Șeful Poliției Naționale către minorii exploatați de partidele pro-ruse: Cazierul va fi pătat pentru toată viața # Realitatea.md
„Cazierul va fi pătat pentru toată viața”, este mesajul transmis de șeful Poliției Naționale către minorii care se lasă exploatați de partidele pro-ruse în campania electorală pentru alegerile din 28 septembrie. Viorel Cernăuțeanu s-a referit la investigația jurnaliștilor de la deschide.md, care au scris despre faptul că partidele „Moldova Mare” al Victoriei Furtună și „Viitorul […] Articolul Șeful Poliției Naționale către minorii exploatați de partidele pro-ruse: Cazierul va fi pătat pentru toată viața apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Ziua Financiarului, marcată anual pe 15 august, împlinește 30 de ani de la instituire. Sărbătoarea este dedicată profesioniștilor din domeniul financiar, a căror activitate contribuie decisiv la consolidarea și dezvoltarea sistemului economic al Republicii Moldova. Cu această ocazie, Olga Golban, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, a transmis un mesaj de felicitare tuturor specialiștilor din domeniu: […] Articolul Ziua Financiarului împlinește 30 de ani. Mesajul de felicitare al directorului SFS apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.