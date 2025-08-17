Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: O șoferiță de 24 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier

17:20

Două persoane suspectate că ar fi plasat un obiect exploziv în apropierea locuinței primarului din Stăuceni au fost reținute în această dimineață, în timp ce încercau să părăsească Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, motivul atentatului ar fi legat de interese economice, iar unul dintre suspecți era cunoscut anterior forțelor de ordine.