Domnica Manole, aleasă președintă a Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani
Vocea Basarabiei, 17 august 2025 17:30
Plenul Curții Constituționale a ales-o astăzi, 17 august 2025, pe Domnica Manole în funcția de președintă a instituției, pentru un mandat de trei ani. Decizia a fost luată prin vot secret, cu majoritatea voturilor celor cinci judecători ai Curții. Numirea vine la doar câteva ore după ce cei cinci membri ai Curții și-au depus jurământul
Acum 30 minute
17:30
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: O șoferiță de 24 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de orașul Strășeni. Impactul a avut loc între un automobil de model Toyota Auris și un microbuz Mercedes Sprinter și s-a soldat cu decesul unei tinere de doar 24 de ani. Potrivit Poliției, șoferița de 24 de ani, aflată
17:30
Domnica Manole, aleasă președintă a Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani # Vocea Basarabiei
Plenul Curții Constituționale a ales-o astăzi, 17 august 2025, pe Domnica Manole în funcția de președintă a instituției, pentru un mandat de trei ani. Decizia a fost luată prin vot secret, cu majoritatea voturilor celor cinci judecători ai Curții. Numirea vine la doar câteva ore după ce cei cinci membri ai Curții și-au depus jurământul
Acum 6 ore
13:40
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington: Anunțul șefei Comisiei Europene # Vocea Basarabiei
Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Volodimi Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyen a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței. „În
13:30
Organizația criminală "Șor" a încercat sâmbătă, 16 august, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliția a anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și
13:30
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 17.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul. Igor Grosu: „Datoria noastră este să ducem Moldova în direcția corectă” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat joi, 15 august, că noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și CSM au depus oficial jurământul, în cadrul unei ședințe speciale desfășurate la Parlament. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc, care vor exercita funcția de judecători constituționali pentru
Acum 8 ore
09:50
Condiția pusă de Putin pentru încetarea luptelor: Două regiuni din care Ucraina să se retragă # Vocea Basarabiei
Vladimir Putin i-a pus lui Donald Trump o condiție pentru încheierea războiului: retragerea Ucrainei din regiunea Donețk și Lugansk, oferind în schimb „înghețarea" restului liniei frontului. Președintele rus a prezentat propunerea la întâlnirea cu Trump din Alaska, vineri, au declarat patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții. A doua zi, Trump a transmis mesajul președintelui
Acum 12 ore
09:30
Vă invităm la o ediție specială a emisiunii „Realitatea românească", dedicată prezentului și viitorului cooperării dintre România și Republica Moldova, două state legate prin istorie, cultură și aspirații comune europene. Invitat special: Excelența Sa, Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova.
09:30
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele
Ieri
14:10
Ministra de Externe Oana Țoiu a transmis un prim mesaj oficial de la București în urma summitului din Alaska. Șefa MAE a spus că întâlnirea Trump – Putin a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor" și a salutat invitarea lui Zelenski într-o vizită luni, la Casa Albă. „Dialogul din Alaska a fost un prim
12:50
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 16.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova – a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de
11:10
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump: Președintele ucrainean merge luni la Washington # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina – SUA – Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului". Invitația de a se întâlni cu liderul
11:00
Invitatul emisiunii este Gheorghe Bălan, ex-vicepremier pentru Reintegrare
10:20
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii # Vocea Basarabiei
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN. Trump:
10:10
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump – Putin din Alaska # Vocea Basarabiei
Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile
15 august 2025
18:50
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Ucraina va decide cu privire la eventuale schimburi de teritorii cu Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin și că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia. Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc la bordul
18:20
Partidele lui Șor rămân în afara cursei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a respins ca fiind neîntemeiate acțiunile depuse de liderii formațiunilor "Șansă", FASM și "Victorie", membre ale Blocului "Pobeda" condus de condamnatul fugar. Partidele cer anularea hotărârii din 3 august a Comisiei Electorale Centrale, privind excluderea din lista
18:20
Victoria Sanduța, potențial candidat independent la parlamentare: CEC a primit semnăturile # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a recepționat, astăzi, 15 august 2025, documentele și listele de subscripție cu semnături colectate de către Victoria Sanduța, potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform procedurilor legale, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot a candidatului independent,
18:00
Alegeri 2025: Partidul Național Moldovenesc și PSDE intră oficial în cursa electorală # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 15 august, înregistrarea oficială a două formațiuni politice în calitate de concurenți electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Este vorba despre Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc, care a prezentat o listă de 55 de candidați, și Partidul Politic Partidul Social Democrat European
17:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj public ferm, cu doar câteva ore înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat să aibă loc în Alaska. Zelenski a declarat că Ucraina se bazează pe sprijinul Statelor Unite, subliniind importanța crucială a acestei întâlniri pentru viitorul războiului din Ucraina. „Într-adevăr, miza este mare", a
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 15.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
O explozie puternică a distrus, vineri, 15 august, atelierul unei fabrici de praf de pușcă din regiunea Ryazan, Rusia, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind alte 20, conform agenției ruse RIA Novosti, citată de Kyiv Independent. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a mistuit complet fabrica. Cauza incidentului nu a fost încă
17:10
STOP înregistrare pentru votul prin corespondență: Câți moldoveni din diaspora s-au înregistrat pentru alegerile din toamnă # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe data de 14 august 2025, la ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Potrivit datelor oficiale, un total de 2.606 cetățeni moldoveni din diaspora s-au înscris pentru a-și exercita dreptul de vot prin corespondență la alegerile parlamentare din această
17:10
Partidul „Renaștere” nu va participa la alegeri: Cererea de înregistrare, RESPINSĂ de CEC # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea partidului „Renaștere", afiliat grupării criminale „ȘOR". Hotărârea a fost aprobată cu puțin timp în urmă. Potrivit Deschide.md, propunerea privind înregistrarea formațiunii a fost susținută de doar trei membri CEC, în timp ce 5 au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. Președintele Comisiei, Angelica Caraman, a atras atenția asupra faptului
16:50
Dorin Recean, către diasporă: Guvernul vă așteaptă acasă pentru a transforma potențialul țării în realitate # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj puternic către cetățenii moldoveni din diaspora, în cadrul Congresului Diasporei 2025, desfășurat la Chișinău. Alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, șeful Guvernului a discutat cu moldovenii reveniți acasă din toate colțurile lumii, ascultându-le întrebările, preocupările și propunerile. „Suntem o mare familie, oriunde am locui, munci sau învăța", a
16:20
Maia Sandu, despre justiția din Moldova: Apar primele semne că sistemul e viu și că începe să se miște # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul discursului său rostit la Congresul Diasporei 2025 că încep să se vadă semnele funcționării sistemului de justiție, chiar dacă reformele avansează mai lent decât s-a dorit inițial. „Reforma justiției, unde lucrurile s-au întâmplat mai încet decât ne-am dorit. Dar, așa cum vedem, apar primele semne că
15:40
Marea deportare a ucrainenilor: Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați # Vocea Basarabiei
Aproximativ 120.000 de ucraineni care au sosit în Statele Unite în cadrul programului „Uniting for Ukraine" își vor pierde treptat statutul temporar de ședere legală începând cu 15 august, ceea ce ar putea duce la arestarea și deportarea lor dacă administrația Trump nu prelungește perioada de protecție umanitară. Aproximativ 120.000 de ucraineni care, în ultimii
15:20
O intervenție medicală plină de emoții și profesionalism a avut loc în dimineața zilei de 14 august, când o echipă de asistență medicală urgentă specializată din cadrul SAMU Soroca a asistat o naștere la domiciliu, contribuind la venirea pe lume a unui băiețel sănătos. Apelul de urgență a fost recepționat de Dispeceratul comun al IMSP
15:00
VIDEO/ Amenințări și șantaj pentru un SRL de 115.000 euro: Patru bărbați, reținuți # Vocea Basarabiei
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, sub un pretext inventat, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina
15:00
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 15.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința într-un dosar de rezonanță ce vizează un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova și fost ambasador cu misiuni speciale, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Potrivit IPN, ar fi vorba de ex-deputatul Sergiu Stati. Acesta, în perioada 25 februarie 2014 – 23 iulie 2019, a acumulat, în mod nejustificat,
14:20
Începând cu data de 18 august 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) introduce o nouă procedură de recepționare a documentelor pe suport de hârtie pentru mai multe domenii
13:40
Maia Sandu: Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Moldovei # Vocea Basarabiei
Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova – a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Congresului Diasporei 2025, eveniment la care a reunit sute de moldoveni stabiliți peste hotare. Șefa statului a subliniat rolul esențial al diasporei în dezvoltarea țării, menționând atât contribuțiile economice, cât și implicarea activă în procesele democratice, […] Articolul Maia Sandu: Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Moldovei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Investigație // Cum un ”băiat din popor” a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea […] Articolul Investigație // Cum un ”băiat din popor” a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Un fost lider al Partidului „ȘOR” îndeamnă cetățenii să nu iasă la protestele organizate de Ilan Șor: Se vor solda cu vărsări de sânge # Vocea Basarabiei
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august se va solda cu vărsări de sânge. Declarația a fost făcută de fostul președinte al raionului Orhei din partea Partidului „ȘOR”, Dinu Țurcanu, scrie Deschide.md Potrivit lui Țurcanu, protestul anunțat de Șor în scuarul Gării Feroviare din capitală este din start compromis. Potrivit lui, organizatorii acestui protest […] Articolul Un fost lider al Partidului „ȘOR” îndeamnă cetățenii să nu iasă la protestele organizate de Ilan Șor: Se vor solda cu vărsări de sânge apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă pentru ziua de duminică, 17 august, valabil în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în regiunile vizate, temperatura maximă a aerului va atinge +33.. +35°C sau chiar mai mult, creând condiții de disconfort termic accentuat. În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii […] Articolul Cod galben de caniculă în centrul și sudul țării: Temperaturile vor atinge +35°C apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Grav accident pe șoseaua Balcani: Două camioane s-au ciocnit, trei persoane au ajuns la spital # Vocea Basarabiei
Două camioane s-au ciocnit în dimineața zilei de astăzi pe șoseaua Balcani, la intrarea în comuna Grătiești. În urma impactului puternic, unul dintre vehicule a luat foc, iar trei persoane – ambii șoferi și un pasager – au fost transportate de urgență la spital cu diverse traumatisme. Contactată de agenția MOLDPRES, purtătoarea de cuvânt a […] Articolul Grav accident pe șoseaua Balcani: Două camioane s-au ciocnit, trei persoane au ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Creștere semnificativă a turismului în Moldova: Numărul vizitatorilor străini a crescut cu 44,8% în prima jumătate a anului # Vocea Basarabiei
Numărul persoanelor străine care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism a înregistrat o creștere semnificativă în primele șase luni ale anului 2025, ajungând la 37,1 mii de vizitatori, cu 44,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică (BNS), citate de MOLDPRES. Majoritatea […] Articolul Creștere semnificativă a turismului în Moldova: Numărul vizitatorilor străini a crescut cu 44,8% în prima jumătate a anului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Șeful IGP avertizează: Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Șor, vor fi amendați zilnic cu 7500 de lei # Vocea Basarabiei
Persoanele care se vor lăsa ademenite de promisiunea lui Șor privind remunerarea cu 3000 de euro pe lună pentru participarea la protestul non-stop, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august, vor primi, zilnic, amenzi de 7500 de lei, scrie Deschide.md Astfel, la sfârșitul prostestului, s-ar putea să se trezească cu amenzi care, însumat, îi […] Articolul Șeful IGP avertizează: Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Șor, vor fi amendați zilnic cu 7500 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
SUA impune sancțiuni dure împotriva rețelei financiare legate de Ilan Șor și Rusia # Vocea Basarabiei
Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate de eludarea sancțiunilor internaționale și spălare de bani. Printre acestea se numără trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”. Potrivit autorităților americane, entitățile vizate au folosit infrastructuri financiare sofisticate, […] Articolul SUA impune sancțiuni dure împotriva rețelei financiare legate de Ilan Șor și Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Cel mai important eveniment anual dedicat moldovenilor din străinătate – Congresul Diasporei – se desfășoară astăzi, 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. Ajuns la cea de-a XI-a ediție, Congresul reunește participanți din întreaga lume pentru a dezbate teme esențiale legate de viitorul Republicii Moldova. Evenimentul oferă un cadru de dialog și colaborare între autoritățile […] Articolul Congresul Diasporei 2025 reunește moldovenii de pretutindeni la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Zelenski: Ucraina a primit 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane prin inițiativa NATO PURL # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a obținut până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților europeni pentru achiziția de arme americane, prin intermediul inițiativei NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL). Potrivit liderului de la Kiev, acest mecanism contribuie semnificativ la consolidarea apărării ucrainene. Zelenski a precizat că Olanda […] Articolul Zelenski: Ucraina a primit 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane prin inițiativa NATO PURL apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14 august 2025
19:00
Trei aeronave înmatriculate în Ucraina, destinate misiunilor de căutare și salvare, au aterizat în seara zilei de 13 august pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și supuse lucrărilor de mentenanță. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), aeronavele au zburat spre Republica Moldova în baza unei autorizații oficiale, emise de AAC și coordonată prin […] Articolul Trei aeronave ucrainene au aterizat la Mărculești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au depus astăzi la Comisia Electorală Centrală (CEC) cererile de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare anticipate, programate pentru data de 28 septembrie 2025. LOC a depus o listă cu 53 de candidați, iar AUR a venit cu 58 de […] Articolul LOC și AUR, în cursa electorală: Cereri de înregistrare, depuse la CEC apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 14.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe – nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg – pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv. „Din senin, în timp ce ministrul de finanţe […] Articolul „Vrea Premiul Nobel pentru Pace”: Donald Trump l-a sunat pe Jens Stoltenberg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Finanțări ilegale și donații suspecte: CEC sesizează Procuratura în privința a patru partide ale lui Șor # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a sesizat Procuratura Anticorupție în legătură cu finanțări ilegale și cheltuieli nedeclarate înregistrate la patru partide politice afiliate fostului deputat Ilan Șor: Partidul „Renaștere”, Partidul „ȘANSĂ”, Partidul „VICTORIE” și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM). În urma unui control financiar complex efectuat pentru perioada 1 iulie – 31 […] Articolul Finanțări ilegale și donații suspecte: CEC sesizează Procuratura în privința a patru partide ale lui Șor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Primarul din Stăuceni, ținta unui atac cu explozibil: Suspecții, reținuți pe Aeroportul Chișinău # Vocea Basarabiei
Două persoane suspectate că ar fi plasat un obiect exploziv în apropierea locuinței primarului din Stăuceni au fost reținute în această dimineață, în timp ce încercau să părăsească Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, motivul atentatului ar fi legat de interese economice, iar unul dintre suspecți era cunoscut anterior forțelor de ordine. […] Articolul Primarul din Stăuceni, ținta unui atac cu explozibil: Suspecții, reținuți pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Reporterii ZdG, Natalia Zaharescu și Vasile Ursachi, au figurat printre martorii acuzării în dosarul în care bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare. Potrivit ZdG, jurnaliștii au relatat despre investigația „Protestatari în chirie”, publicată de ZdG în septembrie 2022, care a arătat cum persoanele care participau la „protestele” fostului […] Articolul Doi jurnaliști de la ZdG, martori în dosarul condamnării bașcanei Evghenia Guțul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
