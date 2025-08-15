SUA impune sancțiuni dure împotriva rețelei financiare legate de Ilan Șor și Rusia

08:30

Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înregistrează progrese semnificative, potrivit unui anunț al Ministerului Energiei. Până în prezent, au fost finalizate peste 475 de fundații pentru piloni, reprezentând peste 93% din totalul planificat, și au fost asamblați 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja montați. Totodată, au fost […]