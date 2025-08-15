Marea deportare a ucrainenilor: Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați

16:10

Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hâncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii […] Articolul VIDEO/ Plantație de cânepă, descoperită la Șipoteni: Bărbat de 43 de ani, cercetat penal apare prima dată în Vocea Basarabiei.