Grav accident pe șoseaua Balcani: Două camioane s-au ciocnit, trei persoane au ajuns la spital

Poliția Națională a anunțat reținerea a patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț" și „Makena", acuzați de șantaj și estorcare de bani. Suspecții ar fi pretins 5.000 de euro de la un bărbat de 29 de ani, invocând o datorie fictivă, și ar fi recurs la amenințări cu violență fizică, atât asupra victimei, cât și […]