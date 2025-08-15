ASP anunță noi reguli pentru depunerea documentelor de licențiere și autorizare
Vocea Basarabiei, 15 august 2025 14:20
Începând cu data de 18 august 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) introduce o nouă procedură de recepționare a documentelor pe suport de hârtie pentru mai multe domenii de activitate reglementată. Astfel, toate solicitările legate de: licențierea activității de întreprinzător; autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice și clasificarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare vor […]
• • •
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința într-un dosar de rezonanță ce vizează un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova și fost ambasador cu misiuni speciale, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Potrivit IPN, ar fi vorba de ex-deputatul Sergiu Stati. Acesta, în perioada 25 februarie 2014 – 23 iulie 2019, a acumulat, în mod nejustificat, […]
Maia Sandu: Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Moldovei # Vocea Basarabiei
Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova – a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Congresului Diasporei 2025, eveniment la care a reunit sute de moldoveni stabiliți peste hotare. Șefa statului a subliniat rolul esențial al diasporei în dezvoltarea țării, menționând atât contribuțiile economice, cât și implicarea activă în procesele democratice, […]
Investigație // Cum un ”băiat din popor” a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea […]
Un fost lider al Partidului „ȘOR” îndeamnă cetățenii să nu iasă la protestele organizate de Ilan Șor: Se vor solda cu vărsări de sânge # Vocea Basarabiei
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august se va solda cu vărsări de sânge. Declarația a fost făcută de fostul președinte al raionului Orhei din partea Partidului „ȘOR", Dinu Țurcanu, scrie Deschide.md Potrivit lui Țurcanu, protestul anunțat de Șor în scuarul Gării Feroviare din capitală este din start compromis. Potrivit lui, organizatorii acestui protest […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă pentru ziua de duminică, 17 august, valabil în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în regiunile vizate, temperatura maximă a aerului va atinge +33.. +35°C sau chiar mai mult, creând condiții de disconfort termic accentuat. În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii […]
Grav accident pe șoseaua Balcani: Două camioane s-au ciocnit, trei persoane au ajuns la spital # Vocea Basarabiei
Două camioane s-au ciocnit în dimineața zilei de astăzi pe șoseaua Balcani, la intrarea în comuna Grătiești. În urma impactului puternic, unul dintre vehicule a luat foc, iar trei persoane – ambii șoferi și un pasager – au fost transportate de urgență la spital cu diverse traumatisme. Contactată de agenția MOLDPRES, purtătoarea de cuvânt a […]
Creștere semnificativă a turismului în Moldova: Numărul vizitatorilor străini a crescut cu 44,8% în prima jumătate a anului # Vocea Basarabiei
Numărul persoanelor străine care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism a înregistrat o creștere semnificativă în primele șase luni ale anului 2025, ajungând la 37,1 mii de vizitatori, cu 44,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică (BNS), citate de MOLDPRES. Majoritatea […]
Șeful IGP avertizează: Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Șor, vor fi amendați zilnic cu 7500 de lei # Vocea Basarabiei
Persoanele care se vor lăsa ademenite de promisiunea lui Șor privind remunerarea cu 3000 de euro pe lună pentru participarea la protestul non-stop, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august, vor primi, zilnic, amenzi de 7500 de lei, scrie Deschide.md Astfel, la sfârșitul prostestului, s-ar putea să se trezească cu amenzi care, însumat, îi […]
SUA impune sancțiuni dure împotriva rețelei financiare legate de Ilan Șor și Rusia # Vocea Basarabiei
Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate de eludarea sancțiunilor internaționale și spălare de bani. Printre acestea se numără trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor: „A7", „A71" și „A7-AGENT". Potrivit autorităților americane, entitățile vizate au folosit infrastructuri financiare sofisticate, […]
Cel mai important eveniment anual dedicat moldovenilor din străinătate – Congresul Diasporei – se desfășoară astăzi, 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. Ajuns la cea de-a XI-a ediție, Congresul reunește participanți din întreaga lume pentru a dezbate teme esențiale legate de viitorul Republicii Moldova. Evenimentul oferă un cadru de dialog și colaborare între autoritățile […]
Zelenski: Ucraina a primit 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane prin inițiativa NATO PURL # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a obținut până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților europeni pentru achiziția de arme americane, prin intermediul inițiativei NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei" (PURL). Potrivit liderului de la Kiev, acest mecanism contribuie semnificativ la consolidarea apărării ucrainene. Zelenski a precizat că Olanda […]
Trei aeronave înmatriculate în Ucraina, destinate misiunilor de căutare și salvare, au aterizat în seara zilei de 13 august pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și supuse lucrărilor de mentenanță. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), aeronavele au zburat spre Republica Moldova în baza unei autorizații oficiale, emise de AAC și coordonată prin […]
Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au depus astăzi la Comisia Electorală Centrală (CEC) cererile de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare anticipate, programate pentru data de 28 septembrie 2025. LOC a depus o listă cu 53 de candidați, iar AUR a venit cu 58 de […]
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 14.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe – nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg – pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv. „Din senin, în timp ce ministrul de finanţe […]
Finanțări ilegale și donații suspecte: CEC sesizează Procuratura în privința a patru partide ale lui Șor # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a sesizat Procuratura Anticorupție în legătură cu finanțări ilegale și cheltuieli nedeclarate înregistrate la patru partide politice afiliate fostului deputat Ilan Șor: Partidul „Renaștere", Partidul „ȘANSĂ", Partidul „VICTORIE" și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM). În urma unui control financiar complex efectuat pentru perioada 1 iulie – 31 […]
Primarul din Stăuceni, ținta unui atac cu explozibil: Suspecții, reținuți pe Aeroportul Chișinău # Vocea Basarabiei
Două persoane suspectate că ar fi plasat un obiect exploziv în apropierea locuinței primarului din Stăuceni au fost reținute în această dimineață, în timp ce încercau să părăsească Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, motivul atentatului ar fi legat de interese economice, iar unul dintre suspecți era cunoscut anterior forțelor de ordine. […]
Reporterii ZdG, Natalia Zaharescu și Vasile Ursachi, au figurat printre martorii acuzării în dosarul în care bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare. Potrivit ZdG, jurnaliștii au relatat despre investigația „Protestatari în chirie", publicată de ZdG în septembrie 2022, care a arătat cum persoanele care participau la „protestele" fostului […]
Mai multe țări europene oferă Ucrainei 1,5 miliarde de dolari pentru arme americane: Anunțul lui Zelenski # Vocea Basarabiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că „întăreşte cu adevărat apărarea noastră", informează Reuters. „Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promişi. Prin intermediul […]
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 14.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Veste bună! Postul vamal Leova–Bumbăta va funcționa non-stop începând cu 15 august # Vocea Basarabiei
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Potrivit Serviciului Vamal decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica […]
Nou tip de înșelăciune digitală: Instalarea unei aplicații vă poate goli contul bancar # Vocea Basarabiei
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Potrivit Poliției, victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații" […]
Pacienții oncologici nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru tratament: Ordin nou semnat de Ala Nemerenco # Vocea Basarabiei
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat semnarea unui ordin care va transforma fundamental modul în care este abordată patologia oncologică în Republica Moldova. Începând de astăzi, tratamentul chimioterapeutic va putea fi efectuat în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău. Potrivit ministrei, această decizie are drept scop aducerea […]
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania sau care intenționează să călătorească în această țară despre existența unui val de căldură extremă care afectează întreaga peninsulă Iberică, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie din Spania (AEMET), canicula va persista până pe data de 18 august 2025, fiind însoțită de […]
1700 de euro pentru un post într-o instituție de drept din Moldova: Funcționar public, reținut de CNA # Vocea Basarabiei
Un funcționar public a fost reținut de ofițerii CNA, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată în schimbul acordării de suport și pentru crearea […]
Noi detalii în cazul accidentului cumplit de la Cahul: Cei trei frați răniți, transferați la Chișinău. Șoferul Mercedesului, reținut # Vocea Basarabiei
Cei trei frați răniți în accidentul din raionul Cahul, în urma căruia și-
Articolul VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 13.08.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Summit Trump–Putin în Alaska: Discuții despre Ucraina și relațiile economice SUA–Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (22:30, ora României), în Alaska, în cadrul unui summit bilateral de maximă importanță. Potrivit consilierului de la Kremlin Iuri Ușakov, citat de Reuters, întâlnirea va începe cu o discuție față în față, la care vor […] Articolul Summit Trump–Putin în Alaska: Discuții despre Ucraina și relațiile economice SUA–Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul lansează programul „+3000 pentru cariera ta” – sprijin financiar pentru tinerii angajați # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a lansat astăzi, 14 august 2025, Programul național de sprijin pentru tinerii absolvenți, intitulat „+3000 pentru cariera ta”. Evenimentul de lansare a avut loc la Universitatea Tehnică a Moldovei, în prezența oficialilor guvernamentali și a tinerilor. Programul prevede acordarea unei indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de 12 luni, pentru tinerii […] Articolul Guvernul lansează programul „+3000 pentru cariera ta” – sprijin financiar pentru tinerii angajați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova din anumite state pot solicita votul prin corespondență pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Moldovenii cu drept de vot care se află în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă […] Articolul Ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență în diaspora apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Summit tensionat în Alaska: Trump și Putin negociază un „schimb de teritorii”, în timp ce Ucraina refuză să cedeze pământul ocupat # Vocea Basarabiei
Toate privirile sunt îndreptate spre Alaska, unde vineri va avea loc un summit istoric între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin – prima întâlnire directă dintre cei doi de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. Discuțiile se anunță tensionate, mai ales după ce Trump a declarat că soluția propusă de […] Articolul Summit tensionat în Alaska: Trump și Putin negociază un „schimb de teritorii”, în timp ce Ucraina refuză să cedeze pământul ocupat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Rețea de droguri destructurată la Chișinău: droguri de 400.000 lei, distribuite prin Telegram și criptomonede # Vocea Basarabiei
Un grup criminal specializat în producerea și distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari a fost destructurat de Poliția Națională pe teritoriul municipiului Chișinău.Potrivit autorităților, membrii rețelei vindeau substanțele narcotice prin aplicații de mesagerie, inclusiv Telegram, și utilizau sisteme sofisticate de spălare a banilor – transferuri pe carduri bancare, plăți electronice și criptomonede. Valoarea estimativă […] Articolul Rețea de droguri destructurată la Chișinău: droguri de 400.000 lei, distribuite prin Telegram și criptomonede apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Frăția Moscovei // Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Vocea Basarabiei
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul ”Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, […] Articolul Frăția Moscovei // Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premieră medicală în Republica Moldova: Picior salvat de la amputație printr-o procedură inovatoare la IMU # Vocea Basarabiei
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a realizat, în premieră națională, o intervenție chirurgicală de înaltă precizie care a salvat piciorul unui pacient de 69 de ani de la amputație. Este vorba despre prima aterectomie direcțională endovasculară percutană efectuată în Republica Moldova – o tehnică modernă și minim-invazivă, utilizată pentru tratarea arterelor blocate. Pacientul […] Articolul Premieră medicală în Republica Moldova: Picior salvat de la amputație printr-o procedură inovatoare la IMU apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a raportat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de COVID-19 la nivel național. În ultima săptămână au fost înregistrate 248 de cazuri noi, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și 78 de cazuri acum două săptămâni. O atenție deosebită este acordată creșterii în rândul copiilor cu vârste între 0 […] Articolul Creștere a cazurilor de COVID-19 în țară, în special în rândul copiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 13.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor. „Vă informăm că, pentru a combate infractorii, în conformitate cu materialele furnizate de organele de drept, se iau măsuri de restricționare parțială a apelurilor prin aceste aplicații de mesagerie străine. Nu se introduc alte restricții privind funcționalitatea […] Articolul Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram: Motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constituit din Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul Național Liberal, precum și a fost înregistrat simbolul electoral al blocului. Partidele politice din componența Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii” nu au […] Articolul Blocul Unirea Națiunii, înregistrat pentru participarea la parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
NOI DETALII de la Procuratură privind extrădarea lui Plahotniuc: Decizia finală, în mâinile Ministerului Justiției din Grecia # Vocea Basarabiei
Procuratura Generală a Republicii Moldova a oferit astăzi, 13 august 2025, noi informații oficiale privind procesul de extrădare al fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Potrivit instituției, Curtea de Apel din Atena (Republica Elenă) a emis o opinie favorabilă extrădării lui Plahotniuc, în baza primei cereri transmise de autoritățile moldovenești pe 24 iulie 2025. […] Articolul NOI DETALII de la Procuratură privind extrădarea lui Plahotniuc: Decizia finală, în mâinile Ministerului Justiției din Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Olesea Stamate, înregistrată oficial ca independentă: „Lupta pentru dreptate și pentru oamenii țării noastre continuă” # Vocea Basarabiei
Olesea Stamate a anunțat, într-o postare publică, că a fost înregistrată oficial de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Mesajul său este adresat atât celor care o susțin, cât și celor dezamăgiți de actualele formațiuni politice. „Am ajuns până la această etapă împreună […] Articolul Olesea Stamate, înregistrată oficial ca independentă: „Lupta pentru dreptate și pentru oamenii țării noastre continuă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
VIDEO/ Un jurnalist român solicită retragerea cetățeniei române fostului premier Ion Chicu: Vezi ce declarații a făcut politicianul # Vocea Basarabiei
Jurnalistul și analistul politic Mihai Isac pune sub lupă recentele declarații ale fostului premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, pe care le califică drept profund ostile și ofensatoare la adresa României și a instituțiilor sale. Într-un mesaj public, Isac își exprimă surprinderea față de ceea ce numește „românofobie” și un deosebit dispreț venind din partea […] Articolul VIDEO/ Un jurnalist român solicită retragerea cetățeniei române fostului premier Ion Chicu: Vezi ce declarații a făcut politicianul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Procurorul Ghenadie Epure, amenințat cu moartea: CSP cere măsuri urgente de protecție # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a reacționat dur după ce procurorul Ghenadie Epure a fost amenințat cu moartea prin mesaje scrise și video, ca urmare a activității sale în instrumentarea unor cauze penale ce vizează politicieni și formațiuni politice. CSP califică aceste acțiuni drept o tentativă gravă de intimidare a acuzatorilor de stat și cere […] Articolul Procurorul Ghenadie Epure, amenințat cu moartea: CSP cere măsuri urgente de protecție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei: Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități # Vocea Basarabiei
Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP. Ministerul rus al Apărării a declarat într-un comunicat că unităţile sale au preluat controlul asupra localităţilor Nikanorivka şi Suvorove, situate la sud-vest de oraşul-garnizoană Dobropilia, în regiunea Doneţk. Aceste […] Articolul Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei: Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 13.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
VIDEO/ Plantație de cânepă, descoperită la Șipoteni: Bărbat de 43 de ani, cercetat penal # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hâncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii […] Articolul VIDEO/ Plantație de cânepă, descoperită la Șipoteni: Bărbat de 43 de ani, cercetat penal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Funcția de procuror general, aproape de a fi ocupată: Interviul decisiv, săptămâna viitoare # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis oficial, în ședința din 13 august 2025, dosarele celor doi candidați înscriși în cursa pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Este vorba despre Alexandru Machidon, actualul procuror general interimar, și Victor Furtună, procuror-șef interimar al PCCOCS. Ambii vor fi supuși probelei de interviu, programată pentru marți, […] Articolul Funcția de procuror general, aproape de a fi ocupată: Interviul decisiv, săptămâna viitoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
AUDIO/ Plahotniuc, primul mesaj audio din Grecia: „Vreau să revin acasă pentru a-mi continua activitatea politică” # Vocea Basarabiei
Vlad Plahotniuc a transmis primul său mesaj audio din detenția din Grecia, confirmând autenticitatea postărilor recente de pe rețelele de socializare și anunțând că intenționează să revină în Republica Moldova nu doar pentru a se prezenta în fața justiției, ci și pentru a relua activitatea politică. Mesajul audio, transmis cel mai probabil prin intermediul avocaților, […] Articolul AUDIO/ Plahotniuc, primul mesaj audio din Grecia: „Vreau să revin acasă pentru a-mi continua activitatea politică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat deschiderea contului electoral de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea îndeamnă cetățenii să contribuie financiar pentru susținerea campaniei „PAS UE2028”, care promovează aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Într-un mesaj public, PAS face apel la solidaritate și implicare, menționând că „mașinăria de propagandă și război […] Articolul Fiecare leu contează: PAS cere sprijin financiar pentru campania electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 12.08.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
