Condiția pusă de Putin pentru încetarea luptelor: Două regiuni din care Ucraina să se retragă

Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Potrivit Poliției, victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații"