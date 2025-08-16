Tabără de literatură la Vadul lui Vodă, organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”

10:10

Se lucrează în ritm susţinut la reparaţia căminelor studențești din Republica Moldova, cu două săptămâni înaintea începerii noului an de studii. Șapte cămine de la cele mai mari universități din țară sunt reabilitate capital, cu finanţare de Banca Mondială. În paralel, alte clădiri beneficiază de lucrări cosmetice şi, deseori, studenţii iar parte, alături de muncitori, la eforturile de îmbunătăţire a spaţiilor în care îşi vor petrece următorul an.