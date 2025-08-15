Poliția insistă ca protestul lui Șor să nu fie admis, indiferent de locație. „Am scris negru pe alb”
Poliția insistă pe interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor, pentru care fugarul penal a declarat că este gata să plătească câte 3.000 de euro. „Nu vorbim că locația este PMAN sau alta”, a declarat Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, în cadrul emisiunii „Dialog Deschis”, invocând motive de securitate și nu probleme legate de locul organizării protestului.
• • •
Suspecții în cazul atentatului la viața primarului de Stăuceni au acționat din interese economice # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 14 august.
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters și Agerpres.
Tinerii din Republica Moldova, care se angajează prima dată în industrii de importanţă strategică, pot beneficia, timp de un an, de o indemnizaţie lunară în valoare de trei mii de lei. Acest lucru a devenit posibil odată cu lansarea unui nou program guvernamental care îşi propune să încurajeze tinerii să se angajeze în sectoarele-cheie ale economiei.
Pentru a cincea oară la rând, formația Nistru a cucerit titlul de campioană a Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Gruparea din Chișinău a reușit o victorie clară în finala turneului, impunându-se în fața rivalilor de la FC Budești, care s-a mulțumit cu argintul competiției. Bronzul i-a revenit echipei ARF Dubăsari.
Irina Rimes, Ion Paladi, Magnat şi Feoctist au fost artiştii basarabeni care au urcat în acest an pe scena principală a festivalului UNTOLD. Ei au creat o atmosferă unică, spre încântarea publicului. Manifestarea de la Cluj-Napoca, devenită un reper la nivel mondial, a adus în România peste 250 de artiști internaționali și zeci de mii de fani.
Mii de basarabeni stabiliți peste hotare revin, în luna august, la rudele din Republica Moldova pentru a-și petrece concediile împreună. În aceste zile, creşte şi fluxul de călători la frontiera de stat. Punctul de trecere Sculeni este al treilea cel mai tranzitat din Republica Moldova și unul dintre cele mai aglomerate în această perioadă.
Ședință de judecată amânată: Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, este internat în spital # TVR Moldova
Şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiat în dosarul în care e acuzat de trădare de patrie. Acesta s-a îmbolnăvit şi este internat în spital, spune avocatul. Şedinţa a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
Bolnavii oncologici din Republica Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic şi în cadrul spitalelor raionale. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco.
Relațiile comerciale dintre R. Moldova și România sunt în permanentă creştere. În primele luni ale anului, schimburile comerciale între cele două state au crescut cu 26%, față de anul trecut. La Chișinău a fost organizat astăzi un eveniment de relansare a Camerei Bilaterale de Comerț R. Moldova-România, pentru a atrage noi membri și a asigura un mediu de afaceri stabil şi favorabil.
Fugarul Ilan Șor anunță că protestul pentru care e gata să plătească 3.000 de euro își mută locul # TVR Moldova
Fugarul condamnat Ilan Șor anunţă mutarea locului în care îi cheamă pe oameni să iasă la protest şi le promite sume consistente de bani pentru asta. Fiindcă nu a obţinut autorizaţie pentru Piaţa Marii Adunări Naţionale, el vrea acum ca manifestaţia să aibă loc în faţa gării feroviare din Chişinău, începând de sâmbătă, 16 august.
„Proporții deosebit de mari”. Partidele asociate lui Șor sunt obligate să întoarcă bani la stat # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală anunță că va sesiza Procuratura Anticorupție și pentru a investiga organizarea de către Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere” a evenimentelor politice și socio-culturale fără actele cu privire la legalitatea obținerii a 2,9 milioane de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.
Teatrul Național „Mihai Eminescu” își deschide cortina, special pentru cei veniți acasă la Zilele Diasporei, cu un spectacol plin de culoare, glume, parodii și muzică: CHIRIȚA ÎN CONCERT LA CHIȘINĂU de Ada Milea, o reprezentație cu actori de vis.
Summitul istoric Trump-Putin: Ultimele pregătiri, măsuri de securitate și rugăciuni pentru pace # TVR Moldova
Mâine, Alaska devine centrul atenției internaționale, odată cu desfășurarea unui summit istoric între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.
„Interese economice”. Suspecții care au atentat la viața primarului de Stăuceni au fost reținute # TVR Moldova
Persoanele care au aruncat exploxiv în curtea primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu, au fost reținute joi în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „Vom menține presiunea asupra Rusiei” # TVR Moldova
Uniunea Europeană nu anulează sau slăbește sancțiunile impuse Rusiei, ci pregătește un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea, care ar putea fi adoptat încă din septembrie 2025.
Începând cu vineri, 15 august, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova.
Donald Trump avertizează Rusia cu consecinţe grave dacă discuţiile de mâine nu duc la o încetare a focului. Putin blufează, sancţiunile impuse Rusiei au efect, a transmis preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la maratonul diplomatic de ieri.
Poliția atenționează! A fost depistat un nou tip de fraudă telefonică ce vizează aplicațiile bancare # TVR Moldova
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească/tranziteze această țară despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare.
Un funcționar public este bănuit că a pretins și primit o mită în valoare de 1.700 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept. Centrul Național Anticorupție anunță reținerea și plasarea funcționatului în izolator pentru 72 de ore.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că se atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.
Oana Țoiu, despre motivul retragerii României din programul Visa Waiver: „Sunt mai multe elemente" # TVR Moldova
Lipsa unor explicații suficient de detaliate privind anularea alegerilor în România este unul dintre factorii care au dus la suspendarea programului Visei Waiver pentru România, a declarat Ministra de Externe a României, Oana Țoiu.
Un preot adept al falsurilor despre Covid-19, transportat la Grinăuţi pentru „predică” pro-Kremlin # TVR Moldova
Predică puternic încărcată cu mesaje pro-Kremlin şi antiguvernamentale, miercuri seară, la biserica din satul Grinăuţi, raionul Râşcani. Lăcaşul de cult a fost marcat acum o lună de un imens scandal. Preotul locului a fost lovit, tras de păr şi scos afară din buserică după ce a decis să treacă parohia de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Ieri seară, însă, noul preot le-a invitat să ţină o predică pe părintele Sergiu Ivanov din Nisporeni. Mitropolia Moldovei nu a venit, deocamdată, cu un punct de vedere în legătură cu această situaţie.
Transportatorii își continuă acțiunile de protest. Peste 100 de şoferi din Republica Moldova au protestat joi în faţa sediului Agenției Naționale Transport Auto. Ei sunt nemulțumiți de politicile Ministerului Infrastructurii și ale ANTA.
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat.
O agenție de turism și-a dus de nas clienții.Administratoarea companiei, arestată pentru escrocherie # TVR Moldova
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost plasă în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, potrivit Procuraturii Generale (PG).
PAS a retras sprijinul politic primarului de Frumușica, Victor Boicu, suspectat de omor # TVR Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a venit cu o reacție după ce primarul satului Frumușica, din raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut și este suspectat de comiterea traficului de ființe umane soldată cu deces.
Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 în Alaska. Soarta acestui teritoriu american s-a confundat mult timp cu cea a Rusiei. Loc de întâlnire între „extremul orient” țarist și „vestul sălbatic” american, Alaska are o istorie aparte, în care George Pomuț ocupă un loc special, notează Atlantico.
Jānis Mažeiks își încheie mandatul în R. Moldova. Întrevedere de rămas bun cu Mihai Popșoi # TVR Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova.
La Frumușica, Florești, un omor mușamalizat a fost descoperit după 7 ani: Primarul, printre suspecți # TVR Moldova
Poliția informează că oamenii legii investighează un caz de omor comis în 2018 în localitatea Frumușica din raionul Florești. Potrivit informațiilor, rudele victimei s-au adresat abia recent instituțiilor de drept, oferind detalii esențiale care au condus la reținerea a patru persoane, inclusiv a primarului satului, Victor Boicu.
Omor mușamalizat descoperit după șapte ani: Patru persoane reținute, inclusiv un primar # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii investighează un caz de omor, comis în anul 2018 într-o localitate din raionul Florești. Potrivit informațiilor, rudele victimei s-au adresat abia recent instituțiilor de drept, oferind detalii esențiale care au condus la reținerea a patru persoane.
Joi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC).
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o alertă de Cod Galben de caniculă valabilă pentru data de 14 august 2025. În această zi, temperaturile maxime vor atinge valori de +33 grade Celsius , în special în sudul și centrul țării.
Schema oamenilor lui Tarlev și Furtună pentru a exploata adolescenți în scopurile Kremlinului # TVR Moldova
Partidele pro-ruse din Republica Moldova recrutează tot mai des minori în scopuri politice. După ce se presupune că Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit adolescenți pentru a aduce sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni politice afiliate Kremlinului au fost observate folosind copii în acțiunile lor electorale, potrivit portalului Deschide.md.
Președintele SUA Donald Trump a declarat că este deschis participării la o a doua întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dacă discuțiile planificate în Alaska între el și Putin se vor desfășura pozitiv și dacă vor fi obținute „răspunsuri adecvate”.
Tinerii care studiază în străinătate pot beneficia de asigurare medicală în R. Moldova # TVR Moldova
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) informează cetățenii R. Moldova care își fac studiile în străinătate că beneficiază de asigurare medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova și îi îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată.
Primăria Chișinău acordă prioritate Guvernului în PMAN, dar protestul lui Șor rămâne valabil # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 13 august.
Zilele Diasporei: Expoziție de securitate publică în centrul Chișinăului, pe 16 august # TVR Moldova
Sâmbătă, 16 august, cetățenii Republicii Moldova, atât cei din țară, cât și cei reveniți de peste hotare, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, unde va avea loc o amplă expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice.
Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine.
Potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, ziua de joi, 14 august, aduce vreme stabilă, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Judocanii din Republica Moldova au strălucit la Campionatul Balcanic, rezervat participanților de până la 21 de ani. Au fost cucerit 11 medalii, dintre care cinci de aur, tot atâtea de bronz și una de argint.
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a acţionat în judecată cinci instituţii de stat din România şi cere anularea interdicţiei de a intra pe teritoriul statului vecin şi în spaţiul Schengen. Este vorba despre Ministerul Afacerilor Interne, cel de Externe, Inspectoratul General pentru imigrări, Poliţia de Frontieră Română şi Serviciul Român de Informaţii. Declaraţia a fost făcută de Ion Ceban într-o conferinţă de presă, unde a venit însoţit de doi avocaţi din România, care îl vor reprezenta în instanţă.
Companiile din Republica Moldova care vor să-şi promoveze produsele şi să-şi sporească exporturile pot obţine sprijin financiar cu bani de la bugetul de stat. Agenţia de Investiţii şi Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării au lansat programul Bridge Export. Banii pot fi utilizaţi pentru participarea la expoziţii internaţionale, misiuni de afaceri sau campanii de marketing.
Galeria "Antioh Cantemir" din Bălți găzduiește în aceste zile o expoziție ce reflectă durerea şi teroarea războiului din Ucraina, surprinse de fotoreporterul ucrainean Boris Bukhman. Prezentarea, intitulată "Născuți pentru a învinge", a fost vizitată de zeci de persoane solidare cu poporul ucrainean care luptă pentru pace.
Ilan Șor pierde Piața Marii Adunări Naționale, Primăria Chișinău a acordat prioritate Guvernului # TVR Moldova
Poliţia a demarat o cercetare penală pentru pregătirea unor dezordini în masă de către o organizaţie criminală. Asta după ce condamnatul fugar Ilan Şor a îndemnat oamenii să iasă, sâmbătă, la proteste în centrul Chişinăului, oferindu-le pentru asta sume consistente de bani. Între timp, astăzi, într-o şedinţă la Primărie, şeful poliţiei Chişinău a cerut municipalităţii să nu permită desfăşurarea protestelor lui Şor. În replică, şeful Direcţiei Asistenţă Juridică a Primăriei a declarat că instituţia publică nu are asemenea atribuţii.
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a incendiilor, continuă pentru a doua zi consecutiv acțiunile de stingere a incendiilor de amploare produse în zona industrială din regiunea Patras. Din cauza condițiilor meteo și a vântului puternic, incendiul s-a dezvoltat pe suprafețe foarte mari, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri distanță.
52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state au activat în Parlamentul de legislatura a XI-a. Cel mai numeros dintre ele este cel cu România, care reunește 63 de parlamentari, mai mult de jumătate din numărul total de deputați.
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate astăzi pentru primul trofeu continental # TVR Moldova
Fanii fotbalului se vor bucura, în această seară, de un meci de gală. Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se vor bate astăzi pentru primul trofeu continental din noul sezon, Supercupa Europei. Cele două formații nu au triumfat încă niciodată în această competiție de anvergură.
Guvernul invită cetățenii, pe 16 august, în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În aceeași zi, Ilan Șor a invitat public persoane să participe, pe bani, la un pretins protest, non-stop, organizat în fața Guvernului.
