Poliția insistă ca protestul lui Șor să nu fie admis, indiferent de locație. „Am scris negru pe alb”

Poliţia a demarat o cercetare penală pentru pregătirea unor dezordini în masă de către o organizaţie criminală. Asta după ce condamnatul fugar Ilan Şor a îndemnat oamenii să iasă, sâmbătă, la proteste în centrul Chişinăului, oferindu-le pentru asta sume consistente de bani. Între timp, astăzi, într-o şedinţă la Primărie, şeful poliţiei Chişinău a cerut municipalităţii să nu permită desfăşurarea protestelor lui Şor. În replică, şeful Direcţiei Asistenţă Juridică a Primăriei a declarat că instituţia publică nu are asemenea atribuţii.