LIVE TEXT. Summit în Alaska. Trump și Putin, în avion, spre locul întâlnirii istorice

Persoanele care acceptă să participe la protestul organizat de fugarul condamnat Ilan Șor, care a promit participanților o plată de 3 mii de dolari, vor fi trase la răspundere contravențională, avertizează șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu. Acesta spune că sancționați vor fi nu doar acei ce acceptă remunerarea, ci chiar și acei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.