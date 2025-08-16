Fiul lui Veaceslav Platon, Egor, a fost reținut de Interpol în Spania
TVR Moldova, 16 august 2025 15:00
Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat pentru TVR Moldova informația privind reținerea lui Egor Platon.
• • •
Acum 30 minute
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat pentru TVR Moldova informația privind reținerea lui Egor Platon.
14:50
Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială se spune într-o declarație a liderilor europeni după discuția cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful de la Casa Albă a comunicat liderilor europeni rezultatele discuției pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska.
Acum 2 ore
13:30
Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, reia mesajul nașului său: „Uniți-vă și consolidați forțele!” # TVR Moldova
Andrian Candu, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc, face apel către foștii săi colegi din Partidul „Pro-Moldova” să sprijine Partidul Democrat Modern din Moldova. Recent, apropiații lui Vladimir Plahotniuc - Vladimir Cebotari și Boris Foca - au anunțat că Partidul Democrat Modern din Moldova va participa la alegerile parlamenare septembrie. Anunțul celor doi a fost făcut la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc a făcut un apel către foștii săi colegi să răstoarne guvernul PAS.
Acum 4 ore
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pe 18 august pentru a discuta despre încetarea războiului Rusiei în Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice între cei doi lideri pe 16 august, potrivit publicației ucrainene Kyiv Independent.
Acum 6 ore
11:10
Treisprezece tineri, asociați Blocului „Victoria”, și-au amenajat corturi pe peronul Gării Chișinău # TVR Moldova
Treisprezece tineri, inclusiv doi minori, care și-au instalat corturi pe peronul Gării Chișinău, au fost reținuți sâmbătă dimineață de angajații Inspectoratului General al Poliției, potrivit TV8. Persoanele reținute fac parte din organizația de tineret a Blocului „Victorie”. Așa-numitul „protest” organizat la solicitarea liderului organizației criminale, Ilan Șor, nu este autorizat.
10:40
Ministrul ceh de Externe a amintit de „Conspirația de la Munchen” în timpul întâlnirii Trump-Putin # TVR Moldova
După începerea întâlnirii Trump-Putin din Alaska, ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a făcut analogie cu „Conspirația de la München”, unde lumea a încercat să-l îmbuneze pe Hitler.
10:20
Donald Trump și Vladimir Putin au susținut împreună declarații de presă, după întâlnirea de trei ore avută în format 3 la 3 – multașteptatul „summit istoric”, cum a fost numit, din Alaska, transmite TVR Info.
10:10
Donald Trump și Vladimir Putin au susținut împreună declarații de presă, după întâlnirea de trei ore avută în format 3 la 3 – multașteptatul „summit istoric", cum a fost numit, din Alaska, transmite TVR Info.
Acum 8 ore
09:10
200 de elevi din localităţi ale autonomiei găgăuze și din raionul Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română organizată la Iași. Timp de 12 zile, tinerii îşi vor îmbunătăți competențele lingvistice și vor descoperi cultura și valorile românești. Programul este susținut de ministerele Educației din România și Republica Moldova, precum și de Ambasada României la Chișinău.
Acum 24 ore
23:10
Putin, primit cu întrebări incomode în Alaska: „Domnule președinte, veți înceta să ucideți civili?” # TVR Moldova
Jurnaliștii prezenți pe pe pista bazei aeriene Elmendorf, din Alaska, la întâlnirea istorică dintre președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, l-au întrebat pe liderul de la Kremlin dacă va opri focul și va renunța la uciderea civililor în Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin nu a răspuns.
20:10
Republica Moldova nu va avea nicio echipă în grupele unui turneu european. După victoria de la Chișinău, Milsami Orhei a fost învinsă rușinos de AC Virtus, o echipă de amatori din San Marino. În paralel, Sheriff Tiraspol a remizat, aseară, cu Royal Anderlecht, dar acest rezultat a fost insuficient pentru a-și continua aventura în preliminariile Ligii Conferinței.
19:40
Traversările neautorizate ale frontierei de stat este principala provocare Poliţiei de Frontieră # TVR Moldova
Traversările neautorizate ale frontierelor de stat rămân principala provocare cu care se confruntă Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova. Iar acest fenomen s-a aplificat după izbucnirea conflictului armat declanşat de Rusia în Ucraina, spun poliţiştii. Resurse importante, umane şi materiale, sunt folosite şi pentru combaterea traficului ilegal de mărfuri la graniţele ţării.
19:10
Tiraspolul solicită Chișinăului „acces neîngrădit” la vot pentru transnistreni la parlamentare # TVR Moldova
Pretinsul Soviet Suprem de la Tiraspol solicită Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale ale Republicii Moldova, precum și organizațiilor internaționale „acces neîngrădit” pentru locuitorii din regiunea transnistreană, care dețin cetățenia Republicii Moldova, la participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent.
19:00
Astăzi are loc întâlnirea istorică din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, un moment care ar putea influența echilibrul geopolitic global. Mizele sunt considerabile, în special pentru Ucraina și statele europene, dar şi pentru cei doi şefi de stat. În Anchorage s-au luat măsuri draconice de securitate, în timp ce regiunea s-a transformat într-un epicentru al atenției internaționale.
18:50
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Ucraina hotărăște asupra schimburilor de teritorii cu Rusia # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump a plecat în aceasta dupa amiaza spre Alaska, unde se va întâlni faţă în faţă cu Vladimir Putin.
18:10
Exponenți ai unui fost candidat la prezidențiale în România, implicați în dezinformare în Moldova # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, spune că R. Moldova se confruntă, în prezent, cu campanii de dezinformare fără precedent, lansate, în special în spațiul online. Într-un interviu pentru presa de peste Prut, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în anumite cazuri sunt implicați exponenți ai unui fost candidat pentru prezidențiale din România.
17:50
17:20
Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, se pare că a purtat un pulover cu literele „CCCP” – URSS în limba rusă – la sosirea sa în Alaska.
17:00
O bursă de criptovalută din Kârgâzstan, asociată cu fugarul Ilan Șor, sub sancțiunile SUA # TVR Moldova
Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) a extins lista de sancțiuni introdusă în legătură cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Registrul actualizat a inclus bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, inclusiv Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan și emitentul criptomonedei stabile A7A5. OFAC consideră că acestea au fost implicate în spălarea banilor, deservirea infractorilor cibernetici și eludarea sancțiunilor impuse anterior, iar printre actorii schemei figurează oligarhul fugar moldovean Ilan Șor.
16:40
Rata inflaţiei în Republica Moldova continuă să scadă. Ultimul raport publicat de Banca Națională a Moldovei arată că ritmul scumpirilor se va tempera. În luna iunie, rata anuală a inflației a coborât la 8%, iar la începutul anul viitor va scădea sub 6%. Șefa BNM, Anca Dragu, a precizat că acesta este un semnal pozitiv pentru economie și investitori.
16:40
Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) a extins lista de sancțiuni introdusă în legătură cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Registrul actualizat a inclus bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, inclusiv Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan și emitentul criptomonedei stabile A7A5. OFAC consideră că acestea au fost implicate în spălarea banilor, deservirea infractorilor cibernetici și eludarea sancțiunilor impuse anterior, iar printre actorii schemei figurează oligarhul fugar moldovean Ilan Șor.
16:10
Cine câștigă jocul de putere din Alaska? Trump promite „șanse pentru pace”, Rusia - arme strategice # TVR Moldova
O neutralizare geopolitică a Ucrainei, o relaţie mai bună cu Statele Unite, poate chiar profitabilă economic, cu un apel la instinctul afacerist al lui Trump – acestea ar fi câștigurile pe care Rusia le-ar putea obține astăzi, în Alaska, potrivit presei internaţionale.
15:40
Astăzi are loc cea de-a XI-a ediţie a Congresului Diasporei, considerat cel mai important forum de discuții dintre cetățenii stabiliți peste hotare și autoritățile Republicii Moldova. Agenda evenimentului cuprinde ateliere tematice pe teme precum dezvoltare locală, investiţii, educaţie, cultură şi schimb de bune practici.
Ieri
15:10
Proteste, securitate și animale sălbatice la Anchorage, înainte de summitul Trump–Putin # TVR Moldova
Câteva ore ne mai despart de întâlnirea istorică din Alaska, dintre cei mai importanţi lideri mondiali, Donald Trump și Vladimir Putin. Vorbim despre un eveniment cu ecouri globale și mize uriaşe pentru Ucraina şi Europa.
14:20
„Da asta contează?”. Ce au spus Irina Vlah şi Victoria Furtună, surprinse la întoarcerea din Moscova # TVR Moldova
Irina Vlah şi Victoria Furtună, politicieni apropiaţi fugarului Ilan Şor, ar fi sosit joi seară, împreună, cu acelaşi avion, de la Moscova prin Istanbul, potrivit surselor TVR MOLDOVA. Ele au fost surprinse de echipa TVR Moldova în timp ce ieşeau, separat, din aeroport. Întrebate însă dacă s-au întors din capitala Federaţiei Ruse, cele două au negat.
14:10
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan. A vizitat monumentul prieteniei cu SUA # TVR Moldova
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS şi Statele Unite, în drum spre Alaska, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump.
14:00
Șeful Poliției avertizează: Cei care acceptă să vină la protestul lui Șor vor fi sancționați # TVR Moldova
Persoanele care acceptă să participe la protestul organizat de Ilan Șor, contra celor 3.000 de dolari promiși de fugar, vor fi trase la răspundere contravențională, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Acesta spune că sancționați vor fi nu doar cei ce acceptă remunerarea, ci chiar și cei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.
13:50
„Casierul negru” al lui Șor: Noua metodă a Kremlinului de a transporta bani în Moldova # TVR Moldova
Reporterii publicației ucrainene, OSINT-Bdzholi, au dezvăluit rolul unuia dintre „casierii negri” ai Kremlinului în acțiunile de destabilizare pregătite de Moscova în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Acesta este proprietarul unei afaceri cu monumente funerare, care, mai nou, a devenit responsabil de achitarea „protestatarilor” lui Șor.
13:10
Meteorologii au emis un nou Cod Galben de caniculă. Avertizarea meteorologilor este valabilă pentru data de 17 august.
13:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul satului Frumușica, suspectat de omor # TVR Moldova
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeaşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici.
13:00
Un fost lider al Partidului „Șor” vorbește de „vărsări de sânge” la protestul planificat de Ilan Șor # TVR Moldova
Fostul președinte al raionului Orhei și lider al fostului Partid „Șor”, Dinu Țurcanu, susține, într-un apel publicat pe Facebook, că protestul plătit, anunțat de Ilan Șor pentru sâmbătă, în scuarul Gării Chișinău, este din start compromis se află în zonă penală.
12:50
Un fost lider al Partidului „Șor” vorbește „vărsări de sânge” la protestul planificat de Ilan Șor # TVR Moldova
Fostul președinte al raionului Orhei și lider al fostului Partid „Șor", Dinu Țurcanu, susține, într-un apel publicat pe Facebook, că protestul plătit, anunțat de Ilan Șor pentru sâmbătă, în scuarul Gării Chișinău, este din start compromis se află în zonă penală.
12:40
Avocatul Poporului a inițiat o investigație, după recentele decese a trei muncitori de pe șantiere # TVR Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat o investigație privind o serie de accidente grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești. Aceste cazuri, potrivit Ombudsmanului, indică suspiciuni privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă.
12:20
Arest pentru șoferul implicat în accidentul din Cahul în urma căruia trei copii au rămas orfani # TVR Moldova
Șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane urmează a fi plasat în arest pentru 30 de zile. Această măsura preventivă a fost solicitată de procurori și acceptată de instanța de judecată.
12:10
Șeful IGP avertizează: Cei care acceptă să vină la protestul lui Șor vor fi sancționați # TVR Moldova
Persoanele care acceptă să participe la protestul organizat de fugarul condamnat Ilan Șor, care a promis participanților o plată de 3 mii de dolari, vor fi trase la răspundere contravențională, avertizează șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu. Acesta spune că sancționați vor fi nu doar acei ce acceptă remunerarea, ci chiar și acei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.
12:00
Votul prin corespondență: Peste 2.600 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat # TVR Moldova
2.606 cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. Cei mai mulți, aproape 1.400 de cetățeni, sunt în Statele Unite ale Americii.
11:50
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, insistă ca protestul lui Șor să fie interzis: „Am scris negru pe alb” # TVR Moldova
Poliția insistă pe interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor pentru care fugarul penal a declarat că este gata să plătească lunar câte 3.000 de dolari fiecărui protestatar. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a spus că acțiunea planificată de Ilan Șor comportă motive de securitate, și nu probleme legate de locul organizării manifestației.
11:40
2 606 de cetățeni ai R. Moldova s-au înregistrat s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cei mai mulți, aproape 1 400 de cetățeni, sunt în SUA.
11:30
Un bărbat de 71 de ani din Chișinău a fost condamnat la închisoare pentru omorul concubinei sale # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, o femeie în vârstă de 81 de ani în urma unei sentințe pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
11:10
Accident rutier grav la Orhei: Un bărbat a decedat, iar un copil de 13 ani a ajuns la spital # TVR Moldova
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui automobil și a unui motocultor.
11:10
Fostul deputat transfug Sergiu Stati a fost condamnat, pe 14 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Magistrata Olga Bejenari a decis confiscarea a 1,9 milioane de lei și o amendă de 450.000 de lei. Pe moment, el este obligat să nu părăsească Republica Moldova.
10:40
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la închisoare pentru omorul concubinei sale # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis, pentru omorul concubinei sale, o femeie în vârstă de 81 de ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
10:10
Lucrările de reparație a căminelor studențești sunt în toi. Unii tineri dau o mână de ajutor # TVR Moldova
Se lucrează în ritm susţinut la reparaţia căminelor studențești din Republica Moldova, cu două săptămâni înaintea începerii noului an de studii. Șapte cămine de la cele mai mari universități din țară sunt reabilitate capital, cu finanţare de Banca Mondială. În paralel, alte clădiri beneficiază de lucrări cosmetice şi, deseori, studenţii iar parte, alături de muncitori, la eforturile de îmbunătăţire a spaţiilor în care îşi vor petrece următorul an.
09:30
Poliția insistă ca protestul lui Șor să nu fie admis, indiferent de locație. „Am scris negru pe alb” # TVR Moldova
Poliția insistă pe interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor, pentru care fugarul penal a declarat că este gata să plătească câte 3.000 de euro. „Nu vorbim că locația este PMAN sau alta”, a declarat Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, în cadrul emisiunii „Dialog Deschis”, invocând motive de securitate și nu probleme legate de locul organizării protestului.
08:50
Suspecții în cazul atentatului la viața primarului de Stăuceni au acționat din interese economice # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 14 august.
08:50
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters și Agerpres.
08:40
Tinerii din Republica Moldova, care se angajează prima dată în industrii de importanţă strategică, pot beneficia, timp de un an, de o indemnizaţie lunară în valoare de trei mii de lei. Acest lucru a devenit posibil odată cu lansarea unui nou program guvernamental care îşi propune să încurajeze tinerii să se angajeze în sectoarele-cheie ale economiei.
14 august 2025
20:40
Pentru a cincea oară la rând, formația Nistru a cucerit titlul de campioană a Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Gruparea din Chișinău a reușit o victorie clară în finala turneului, impunându-se în fața rivalilor de la FC Budești, care s-a mulțumit cu argintul competiției. Bronzul i-a revenit echipei ARF Dubăsari.
20:20
Irina Rimes, Ion Paladi, Magnat şi Feoctist au fost artiştii basarabeni care au urcat în acest an pe scena principală a festivalului UNTOLD. Ei au creat o atmosferă unică, spre încântarea publicului. Manifestarea de la Cluj-Napoca, devenită un reper la nivel mondial, a adus în România peste 250 de artiști internaționali și zeci de mii de fani.
20:10
Mii de basarabeni stabiliți peste hotare revin, în luna august, la rudele din Republica Moldova pentru a-și petrece concediile împreună. În aceste zile, creşte şi fluxul de călători la frontiera de stat. Punctul de trecere Sculeni este al treilea cel mai tranzitat din Republica Moldova și unul dintre cele mai aglomerate în această perioadă.
