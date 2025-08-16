Fiul lui Veaceslav Platon, Egor, a fost reținut de Interpol în Spania

08:40

Tinerii din Republica Moldova, care se angajează prima dată în industrii de importanţă strategică, pot beneficia, timp de un an, de o indemnizaţie lunară în valoare de trei mii de lei. Acest lucru a devenit posibil odată cu lansarea unui nou program guvernamental care îşi propune să încurajeze tinerii să se angajeze în sectoarele-cheie ale economiei.