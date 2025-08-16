Tabără de limba română pentru elevii din regiunea găgăuză

18:20

Fugarul condamnat Ilan Șor anunţă mutarea locului în care îi cheamă pe oameni să iasă la protest şi le promite sume consistente de bani pentru asta. Fiindcă nu a obţinut autorizaţie pentru Piaţa Marii Adunări Naţionale, el vrea acum ca manifestaţia să aibă loc în faţa gării feroviare din Chişinău, începând de sâmbătă, 16 august.