Ministrul ceh de Externe a amintit de „Conspirația de la Munchen” în timpul întâlnirii Trump-Putin

Mii de basarabeni stabiliți peste hotare revin, în luna august, la rudele din Republica Moldova pentru a-și petrece concediile împreună. În aceste zile, creşte şi fluxul de călători la frontiera de stat. Punctul de trecere Sculeni este al treilea cel mai tranzitat din Republica Moldova și unul dintre cele mai aglomerate în această perioadă.