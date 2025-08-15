În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan. A vizitat monumentul prieteniei cu SUA
TVR Moldova, 15 august 2025 14:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS şi Statele Unite, în drum spre Alaska, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump.
• • •
Acum 5 minute
14:20
„Da asta contează?”. Ce au spus Irina Vlah şi Victoria Furtună, surprinse la întoarcerea din Moscova # TVR Moldova
Irina Vlah şi Victoria Furtună, politicieni apropiaţi fugarului Ilan Şor, ar fi sosit joi seară, împreună, cu acelaşi avion, de la Moscova prin Istanbul, potrivit surselor TVR MOLDOVA. Ele au fost surprinse de echipa TVR Moldova în timp ce ieşeau, separat, din aeroport. Întrebate însă dacă s-au întors din capitala Federaţiei Ruse, cele două au negat.
Acum 10 minute
14:10
Acum 30 minute
14:00
Șeful Poliției avertizează: Cei care acceptă să vină la protestul lui Șor vor fi sancționați # TVR Moldova
Persoanele care acceptă să participe la protestul organizat de Ilan Șor, contra celor 3.000 de dolari promiși de fugar, vor fi trase la răspundere contravențională, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Acesta spune că sancționați vor fi nu doar cei ce acceptă remunerarea, ci chiar și cei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.
13:50
„Casierul negru” al lui Șor: Noua metodă a Kremlinului de a transporta bani în Moldova # TVR Moldova
Reporterii publicației ucrainene, OSINT-Bdzholi, au dezvăluit rolul unuia dintre „casierii negri” ai Kremlinului în acțiunile de destabilizare pregătite de Moscova în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Acesta este proprietarul unei afaceri cu monumente funerare, care, mai nou, a devenit responsabil de achitarea „protestatarilor” lui Șor.
Acum 2 ore
13:10
Meteorologii au emis un nou Cod Galben de caniculă. Avertizarea meteorologilor este valabilă pentru data de 17 august.
13:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul satului Frumușica, suspectat de omor # TVR Moldova
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeaşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici.
13:00
Un fost lider al Partidului „Șor” vorbește de „vărsări de sânge” la protestul planificat de Ilan Șor # TVR Moldova
Fostul președinte al raionului Orhei și lider al fostului Partid „Șor”, Dinu Țurcanu, susține, într-un apel publicat pe Facebook, că protestul plătit, anunțat de Ilan Șor pentru sâmbătă, în scuarul Gării Chișinău, este din start compromis se află în zonă penală.
12:50
12:40
Avocatul Poporului a inițiat o investigație, după recentele decese a trei muncitori de pe șantiere # TVR Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat o investigație privind o serie de accidente grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești. Aceste cazuri, potrivit Ombudsmanului, indică suspiciuni privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă.
12:20
Arest pentru șoferul implicat în accidentul din Cahul în urma căruia trei copii au rămas orfani # TVR Moldova
Șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane urmează a fi plasat în arest pentru 30 de zile. Această măsura preventivă a fost solicitată de procurori și acceptată de instanța de judecată.
Acum 4 ore
12:10
12:00
Votul prin corespondență: Peste 2.600 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat # TVR Moldova
2.606 cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. Cei mai mulți, aproape 1.400 de cetățeni, sunt în Statele Unite ale Americii.
11:50
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, insistă ca protestul lui Șor să fie interzis: „Am scris negru pe alb” # TVR Moldova
Poliția insistă pe interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor pentru care fugarul penal a declarat că este gata să plătească lunar câte 3.000 de dolari fiecărui protestatar. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a spus că acțiunea planificată de Ilan Șor comportă motive de securitate, și nu probleme legate de locul organizării manifestației.
11:40
2 606 de cetățeni ai R. Moldova s-au înregistrat s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cei mai mulți, aproape 1 400 de cetățeni, sunt în SUA.
11:30
Un bărbat de 71 de ani din Chișinău a fost condamnat la închisoare pentru omorul concubinei sale # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, o femeie în vârstă de 81 de ani în urma unei sentințe pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
11:10
Accident rutier grav la Orhei: Un bărbat a decedat, iar un copil de 13 ani a ajuns la spital # TVR Moldova
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui automobil și a unui motocultor.
11:10
Fostul deputat transfug Sergiu Stati a fost condamnat, pe 14 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Magistrata Olga Bejenari a decis confiscarea a 1,9 milioane de lei și o amendă de 450.000 de lei. Pe moment, el este obligat să nu părăsească Republica Moldova.
10:40
Acum 6 ore
10:10
Lucrările de reparație a căminelor studențești sunt în toi. Unii tineri dau o mână de ajutor # TVR Moldova
Se lucrează în ritm susţinut la reparaţia căminelor studențești din Republica Moldova, cu două săptămâni înaintea începerii noului an de studii. Șapte cămine de la cele mai mari universități din țară sunt reabilitate capital, cu finanţare de Banca Mondială. În paralel, alte clădiri beneficiază de lucrări cosmetice şi, deseori, studenţii iar parte, alături de muncitori, la eforturile de îmbunătăţire a spaţiilor în care îşi vor petrece următorul an.
09:30
08:50
Suspecții în cazul atentatului la viața primarului de Stăuceni au acționat din interese economice # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 14 august.
08:50
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters și Agerpres.
08:40
Tinerii din Republica Moldova, care se angajează prima dată în industrii de importanţă strategică, pot beneficia, timp de un an, de o indemnizaţie lunară în valoare de trei mii de lei. Acest lucru a devenit posibil odată cu lansarea unui nou program guvernamental care îşi propune să încurajeze tinerii să se angajeze în sectoarele-cheie ale economiei.
Acum 24 ore
20:40
Pentru a cincea oară la rând, formația Nistru a cucerit titlul de campioană a Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Gruparea din Chișinău a reușit o victorie clară în finala turneului, impunându-se în fața rivalilor de la FC Budești, care s-a mulțumit cu argintul competiției. Bronzul i-a revenit echipei ARF Dubăsari.
20:20
Irina Rimes, Ion Paladi, Magnat şi Feoctist au fost artiştii basarabeni care au urcat în acest an pe scena principală a festivalului UNTOLD. Ei au creat o atmosferă unică, spre încântarea publicului. Manifestarea de la Cluj-Napoca, devenită un reper la nivel mondial, a adus în România peste 250 de artiști internaționali și zeci de mii de fani.
20:10
Mii de basarabeni stabiliți peste hotare revin, în luna august, la rudele din Republica Moldova pentru a-și petrece concediile împreună. În aceste zile, creşte şi fluxul de călători la frontiera de stat. Punctul de trecere Sculeni este al treilea cel mai tranzitat din Republica Moldova și unul dintre cele mai aglomerate în această perioadă.
19:40
Ședință de judecată amânată: Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, este internat în spital # TVR Moldova
Şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiat în dosarul în care e acuzat de trădare de patrie. Acesta s-a îmbolnăvit şi este internat în spital, spune avocatul. Şedinţa a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
19:20
Bolnavii oncologici din Republica Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic şi în cadrul spitalelor raionale. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco.
19:10
Relațiile comerciale dintre R. Moldova și România sunt în permanentă creştere. În primele luni ale anului, schimburile comerciale între cele două state au crescut cu 26%, față de anul trecut. La Chișinău a fost organizat astăzi un eveniment de relansare a Camerei Bilaterale de Comerț R. Moldova-România, pentru a atrage noi membri și a asigura un mediu de afaceri stabil şi favorabil.
18:20
Fugarul Ilan Șor anunță că protestul pentru care e gata să plătească 3.000 de euro își mută locul # TVR Moldova
Fugarul condamnat Ilan Șor anunţă mutarea locului în care îi cheamă pe oameni să iasă la protest şi le promite sume consistente de bani pentru asta. Fiindcă nu a obţinut autorizaţie pentru Piaţa Marii Adunări Naţionale, el vrea acum ca manifestaţia să aibă loc în faţa gării feroviare din Chişinău, începând de sâmbătă, 16 august.
17:40
„Proporții deosebit de mari”. Partidele asociate lui Șor sunt obligate să întoarcă bani la stat # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală anunță că va sesiza Procuratura Anticorupție și pentru a investiga organizarea de către Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere” a evenimentelor politice și socio-culturale fără actele cu privire la legalitatea obținerii a 2,9 milioane de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.
17:20
Teatrul Național „Mihai Eminescu” își deschide cortina, special pentru cei veniți acasă la Zilele Diasporei, cu un spectacol plin de culoare, glume, parodii și muzică: CHIRIȚA ÎN CONCERT LA CHIȘINĂU de Ada Milea, o reprezentație cu actori de vis.
17:10
Summitul istoric Trump-Putin: Ultimele pregătiri, măsuri de securitate și rugăciuni pentru pace # TVR Moldova
Mâine, Alaska devine centrul atenției internaționale, odată cu desfășurarea unui summit istoric între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.
17:10
„Interese economice”. Suspecții care au atentat la viața primarului de Stăuceni au fost reținute # TVR Moldova
Persoanele care au aruncat exploxiv în curtea primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu, au fost reținute joi în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.
17:00
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „Vom menține presiunea asupra Rusiei” # TVR Moldova
Uniunea Europeană nu anulează sau slăbește sancțiunile impuse Rusiei, ci pregătește un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea, care ar putea fi adoptat încă din septembrie 2025.
16:40
Începând cu vineri, 15 august, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova.
16:10
Donald Trump avertizează Rusia cu consecinţe grave dacă discuţiile de mâine nu duc la o încetare a focului. Putin blufează, sancţiunile impuse Rusiei au efect, a transmis preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la maratonul diplomatic de ieri.
15:40
Poliția atenționează! A fost depistat un nou tip de fraudă telefonică ce vizează aplicațiile bancare # TVR Moldova
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
15:10
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească/tranziteze această țară despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare.
14:50
Un funcționar public este bănuit că a pretins și primit o mită în valoare de 1.700 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept. Centrul Național Anticorupție anunță reținerea și plasarea funcționatului în izolator pentru 72 de ore.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că se atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.
14:20
Oana Țoiu, despre motivul retragerii României din programul Visa Waiver: „Sunt mai multe elemente" # TVR Moldova
Lipsa unor explicații suficient de detaliate privind anularea alegerilor în România este unul dintre factorii care au dus la suspendarea programului Visei Waiver pentru România, a declarat Ministra de Externe a României, Oana Țoiu.
Ieri
14:10
Un preot adept al falsurilor despre Covid-19, transportat la Grinăuţi pentru „predică” pro-Kremlin # TVR Moldova
Predică puternic încărcată cu mesaje pro-Kremlin şi antiguvernamentale, miercuri seară, la biserica din satul Grinăuţi, raionul Râşcani. Lăcaşul de cult a fost marcat acum o lună de un imens scandal. Preotul locului a fost lovit, tras de păr şi scos afară din buserică după ce a decis să treacă parohia de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Ieri seară, însă, noul preot le-a invitat să ţină o predică pe părintele Sergiu Ivanov din Nisporeni. Mitropolia Moldovei nu a venit, deocamdată, cu un punct de vedere în legătură cu această situaţie.
13:40
Transportatorii își continuă acțiunile de protest. Peste 100 de şoferi din Republica Moldova au protestat joi în faţa sediului Agenției Naționale Transport Auto. Ei sunt nemulțumiți de politicile Ministerului Infrastructurii și ale ANTA.
13:10
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat.
12:40
O agenție de turism și-a dus de nas clienții.Administratoarea companiei, arestată pentru escrocherie # TVR Moldova
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost plasă în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, potrivit Procuraturii Generale (PG).
12:20
PAS a retras sprijinul politic primarului de Frumușica, Victor Boicu, suspectat de omor # TVR Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a venit cu o reacție după ce primarul satului Frumușica, din raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut și este suspectat de comiterea traficului de ființe umane soldată cu deces.
12:10
Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 în Alaska. Soarta acestui teritoriu american s-a confundat mult timp cu cea a Rusiei. Loc de întâlnire între „extremul orient” țarist și „vestul sălbatic” american, Alaska are o istorie aparte, în care George Pomuț ocupă un loc special, notează Atlantico.
12:10
Jānis Mažeiks își încheie mandatul în R. Moldova. Întrevedere de rămas bun cu Mihai Popșoi # TVR Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova.
11:30
La Frumușica, Florești, un omor mușamalizat a fost descoperit după 7 ani: Primarul, printre suspecți # TVR Moldova
Poliția informează că oamenii legii investighează un caz de omor comis în 2018 în localitatea Frumușica din raionul Florești. Potrivit informațiilor, rudele victimei s-au adresat abia recent instituțiilor de drept, oferind detalii esențiale care au condus la reținerea a patru persoane, inclusiv a primarului satului, Victor Boicu.
