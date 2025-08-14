Tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil și în spitalele raionale

14:20

Trei copii au rămas orfani în urma unui tragic accident rutier care a avut loc ieri, în satul Burlăceni, raionul Cahul. Maşina în care se afla familia a fost lovită frontal de un alt automobil. Micuţii, cu vârste cuprinse între cinci şi 10 ani, se află la Terapie intensivă, în stare gravă. Potrivit poliţiei, şoferul care a provocat accidentul a fost reţinut pentru 72 de ore. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei excesive.