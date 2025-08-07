Maxim Moroșan, anunț pentru moldovenii din Rusia: Regulile au fost simplificate

09:40

Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste trei milioane de euro, au fost oprite în Vama Albița în vara și toamna anului trecut, în timp ce tranzitau România pe ruta Belarus – Tiraspol, scrie Ziuaruldeiasi.ro. Marfa aparținea unei firme din Cehia și urma să ajungă la uzina Moldavizolit din […]