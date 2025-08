VIDEO // Ion Ceban cere Poliției să intervină noaptea: ”Se strâng foarte multe găști în curți, fac gălăgie, consumă alcool”

18:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, după expirarea termenului din 31 iulie 2025, SA „Moldovagaz" nu a îndeplinit cerințele privind separarea funcțională, decizională și juridică față de alte activități din sector și nu a notificat Agenția despre acest lucru. În consecință, începând cu 1 august 2025, ANRE are dreptul să retragă […]