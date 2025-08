Vadim Ceban, prima reacție după retragerea licenței Moldovagaz: „Am luat act de decizia ANRE…”

11:10

Dirijorul Nicolae Botgros, care va candida la alegerile parlamentare pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, și-a declarat averea. Potrivit declarației publicate de Comisia Electorală Centrală, în calitate de director artistic al orchestrei „Lăutarii” la Moldova Concert, Botgros a declarat un venit anual de 230.608 de lei, scrie TV8. Cele mai mari venituri le are din […] The post Nicolae Botgros și-a declarat averea: Ce venituri și proprietăți are dirijorul appeared first on Omniapres.