Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Rusia încearcă să deturneze alegerile din Republica Moldova

Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru escrocherii comise prin intermediul schemei infracționale cunoscute drept „ruda implicată în accident", anunță Procuratura. Potrivit unei sentințe pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, tânărul a fost privat de dreptul […]