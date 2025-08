Horoscop 5 august 2025O zi plină de provocări, dar și de reușite neașteptate

17:10

Un tânăr de 28 de ani din localitatea Cioburciu, raionul Ștefan Vodă, a fost reținut de polițiști și procurori, fiind suspectat că și-ar fi agresat fizic tatăl în vârstă de 53 de ani, provocându-i leziuni grave care, ulterior, au dus la decesul acestuia. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), cazul a avut loc în gospodăria […]