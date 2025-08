Maia Sandu, la Mărculești: Modernizarea aeroportului va aduce oportunități de dezvoltare și va crea noi locuri de muncă pentru întreaga regiune de nord a țării

13:40

La sfârșitul lunii iunie 2025, capacitățile fotovoltaice instalate prin mecanismul de Facturare netă au ajuns la 45,97 MW, ceea ce reprezintă 46% din plafonul național de 100 MW, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2021. Datele sunt furnizate de CNED, în baza informațiilor colectate de la furnizorii de energie electrică. În total, 2.201 de prosumatori – […]