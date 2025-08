Vicepreședinte al raionului Orhei, documentat pentru coruperea participanților la protest

18:10

56 de iazuri și lacuri de acumulare din Republica Moldova vor intra sub regim special de protecție și vor primi statut de „importanță națională”, în baza criteriilor aprobate de Executiv. Astfel, resursele strategice vor fi gestionate mai eficient, acestea fiind surse pentru irigare și alimentare cu apă potabilă. De asemenea, vor fi întreținute mai bine […] The post 56 de iazuri și lacuri din Moldova vor fi protejate special și declarate de „importanță națională”. Ce lucrări vor avea loc appeared first on Omniapres.