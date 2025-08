Accident rutier între o mașină de poliție și un troleibuz în centrul capitalei

15:10

Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, la propunerea ministrei Finanțelor Victoria Belous, numirea Corinei Alexa în funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor, începând cu data de 1 august 2025. Corina Alexa este licențiată în științe economice și deține un master în finanțe publice și fiscalitate. Activă în cadrul Ministerului Finanțelor din anul 2009,