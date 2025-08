A obținut peste 1 milion de lei prin escrocherii telefonice – un tânăr, condamnat la închisoare

11:20

Republica Moldova se confruntă cu dificultăți serioase legate de accesul la resursele de apă, în special apă potabilă, iar situația riscă să se agraveze în contextul schimbărilor climatice și al unei posibile schimbări de guvernare. Avertismentul vine din partea președintei Maia Sandu și a fost lansat în cadrul interviului acordat portalului Newsmaker. „Noi avem probleme […] The post Maia Sandu: ”Dacă vin la putere oameni care susțin Rusia, imaginați-vă ce probleme am avea noi atunci cu resursele de apă” appeared first on Omniapres.