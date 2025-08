Horoscop 3 august 2025. O zi cu surprize plăcute

14:10

Alexandr Slusari, membru al Consiliului de Administrație al Energocom, consideră că reducerea recentă a prețului la energia electrică a venit prea târziu. Potrivit lui, „prețul mediu ponderat de achiziționare pentru luna iulie este de aproximativ 125 euro per MWh, un nivel aproape identic cu noul tarif redus, ceea ce demonstrează că micșorarea tarifelor putea fi […]