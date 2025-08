Decizia CEC: Partidele din Blocul „Victorie” nu pot participa la parlamentare nici separat.

16:10

Fondatorul FEA și Eagles FC, Dorin Damir, își exprimă regretul că, în cei 34 de ani de independență, Republica Moldova a distrus complet moștenirea sovietică, ajungând, în opinia sa, „la marginea prăpastiei”. Într-un monolog publicat online, Damir evocă cu nostalgie perioada tinereții sale. „M-am născut și am trăit până la 19 ani într-o altă țară. […] The post Dorin Damir despre URSS: „M-am născut într-un imperiu și eram mândri de țara noastră” appeared first on Omniapres.