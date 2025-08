VIDEO // Marcel Spătari explică cum a ajuns pe lista PAS: ”Maia Sandu mi-a zis că ar fi o idee bună”

12:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins ferm acuzațiile lansate de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a sugerat că interdicția de intrare în spațiul Schengen ar fi o „răzbunare politică”, orchestrată în complicitate cu autoritățile din România. Într-un interviu pentru Newsmaker.md, șefa statului a calificat afirmațiile drept nefondate și a precizat că nu are […] The post VIDEO // Maia Sandu, despre acuzațiile lui Ion Ceban: „Nu am datorii față de președintele României” appeared first on Omniapres.