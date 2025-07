VIDEO// Igor Grosu, către diaspora din Elveția:„Îi ținem încordați pe toți primarii. Apoliticii sunt la Doina, Dumnezeu să-i ierte”. Reacția PAS

11:30

Președinta Maia Sandu avertizează că Federația Rusă intenționează să influențeze „masiv" alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 30 iulie, șefa statului a declarat că Kremlinul investește în mai multe proiecte politice, dar și candidați independeți. Prin intermediul criptomonedelor se vor face transferuri de circa 100