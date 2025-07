Chișinăul cere Washingtonului amânarea taxei vamale de 25% pentru exporturile moldovenești

09:40

Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia în urma unui mandat internațional emis de Interpol pentru implicarea sa în „spălătoria de bani moldovenească", făcea vizite regulate la Moscova folosind un pașaport fals, potrivit unei investigații realizate de publicația The Insider. Documentele și datele privind zborurile aflate în posesia jurnaliștilor arată că Plahotniuc călătorea sub […]