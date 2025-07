Consiliul UE a decis integrarea Moldovei în „zona de roaming ca acasă”

11:10

Nivelul apei în râul Prut va crește în perioada 19-26 iulie, ca urmare a majorării temporare a debitului deversat din lacul de acumulare Costești-Stânca, cu aproximativ 65-70 de metri cubi pe secundă, transmite IPN. Pe sectorul cuprins între orașul Costești și satul Leușeni, nivelul Prutului va urca cu 20-50 de...