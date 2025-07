Dorin Recean la Nisporeni: „Investim în comunități pentru un viitor european”

09:20

Caz tragic în localitatea Step-Soci din raionul Orhei. Un copil de aproape doi ani a fost găsit mort în această dimineață în canalizarea gospodăriei, după ce a fost căutat toată noaptea de poliție și localnici, transmite IPN. Inspectoratul general al Poliției precizează că dispariția copilului a fost anunțată de fratele... The post Tragedie în Step-Soci: Copil de nici 2 ani, găsit mort în canalizare după o noapte de căutări appeared first on ALBASAT.