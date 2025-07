Negocieri la Istanbul: Zelenski face publică lista delegației ucrainene

09:50

Astăzi se împlinesc 589 de ani de la prima atestare documentară a orașului Chișinău, transmite IPN. Cu acest prilej, edilul Ion Ceban menționează, într-un mesaj public, că, în toți acești ani, Chișinăul a crescut și s-a transformat prin implicarea și contribuția fiecăruia: „Împreună cu locuitorii Capitalei, am construit un oraș... The post 589 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului appeared first on ALBASAT.