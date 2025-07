Trei persoane au cerut luni liste de subscripție. Fosta judecătoare Sanduța vrea să candideze

12:30

În primele trei luni ale anului curent, societățile de asigurare din Moldova au subscris prime brute în valoare totală de 740,2 milioane lei. Cifra este cu 10,6% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională. În același timp companiile de asigurare au achitat...